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В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева

Просмотров:602 Опубликовано: Сегодня, 10:19
В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева
Фото ©РИА Новости
В Кемерово проходит массовый митинг после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", пишет Telegram-канал Mash.

"В Кемерово митинг. Около четырех тысяч человек собрались недалеко от здания администрации и требуют отставки Амана Тулеева. Среди собравшихся - родственники жертв пожара в "Зимней вишне", - пишет издание.

Между тем "НГС.Новости" сообщает, что люди вышли на площадь Советов, на которой расположена областная администрация. В громкоговорители участники митинга высказывали свое отношение к ситуации и чувства, которые они испытывают после трагедии. К собравшимся также выходил и мэр Кемерово Илья Сердюк - расстроенные кемеровчане потребовали его отставки.



В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева


Отметим, что сейчас в Кемерово находится президент России Владимир Путин. В ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева


Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Еще около 50 человек обратились за медпомощью.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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живуздесь (Посетители) Сегодня, 12:46
К трагедии их аким имеет личное отношение племянниками. Мальчика спасли, а девочка пропала.
Наверно теперь после всех этих слухов о расписках взятых у родителей подаст в отставку.
 
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Mkro (Посетители) Сегодня, 12:34
Цитата: Orion
Хорошо что у нас в Казахстане такого нет.

Наши и спереть то не успевают crazy отбить как бы вложенное.

Цитата: kazakhstan
Вы уверены?

Он про областных наверно так я понял.
 
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kazakhstan (Посетители) Сегодня, 12:31
Цитата: Orion
Хорошо что у нас в Казахстане такого нет


Вы уверены?
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 12:21
Цитата: Ратик
Ратик (Посетители)
Сегодня, 11:31
Причем Аман Тулеев

Да при том, что он тоже засиделся как некоторые.
Хорошо что у нас в Казахстане такого нет.
 
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  • master_kz
 живуздесь (Посетители) Сегодня, 12:20
Причины халатность и разгильдяйство, а еще алчность обыкновенная. Закрыли двери кинозалов, чтобы безбилетники не пробрались видно.
Там много чего непонятного. Директриса расторгла договор с организацией, обслуживающей охранную и пожарную сигнализации, написано в инете. На кое какие мысли наводит? Хотели пугануть, да не рассчитали?
Почему охрана не пропускала к тем выходам, куда дети выбегали, направляли к другому выходу (очевидцы спрашивают в инете)?
Почему охрана отключила сработавшую сигнализацию?
Огонь распространялся очень быстро и не оставлял сомнений в серьезности. Адекватные люди любыми путями там эвакуировали детей.
Плюс стихийный, быстроорганизованный митинг, походит на хорошо подготовленный, сами посмотрите онлайн. Плакаты с девизами далеко идущими, уже и речи пошли за политику.
Честно говоря, ситуация (вся - от начала и до сегодняшнего дня ) кажется весьма организованной.
 
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Ратик (Посетители) Сегодня, 11:31
Причем Аман Тулеев
 
 

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