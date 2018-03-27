В Кемерово митинг: жители требуют отставки Амана Тулеева

В Кемерово проходит массовый митинг после пожара в ТЦ "Зимняя вишня", пишет Telegram-канал Mash."В Кемерово митинг. Около четырех тысяч человек собрались недалеко от здания администрации и требуют отставки Амана Тулеева. Среди собравшихся - родственники жертв пожара в "Зимней вишне", - пишет издание.Между тем "НГС.Новости" сообщает, что люди вышли на площадь Советов, на которой расположена областная администрация. В громкоговорители участники митинга высказывали свое отношение к ситуации и чувства, которые они испытывают после трагедии. К собравшимся также выходил и мэр Кемерово Илья Сердюк - расстроенные кемеровчане потребовали его отставки.Отметим, что сейчас в Кемерово находится президент России Владимир Путин. В ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, Путин назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, среди них как минимум восемь детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Еще около 50 человек обратились за медпомощью.