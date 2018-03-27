Извлечь уроки - Сагинтаев поручил проверить ТЦ после трагедии в Кемерово

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил проверить казахстанские торговые центры после трагедии в российском Кемерово, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Проблема, на которую нужно обратить внимание. Всем известно, что в российском городе Кемерово произошла трагедия, в торговом центре произошел пожар, погибли множество людей, из них 35 детей. Нам нужно извлечь уроки из этого. (...) Сейчас эта проблема обсуждается в социальных сетях, блогеры по своей инициативе ходят в торгово-развлекательные центры, проверяют, закрыты или открыты аварийные двери. По этой причине МВД, противопожарным службам вместе с акиматами нужно проверить эти торговые центры, принять необходимые меры", - поручил Сагинтаев на заседании правительства.
Контроль за проведением проверок премьер-министр закрепил за своим заместителем Аскаром Маминым.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
Позже стало известно, что в рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, и руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра.
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