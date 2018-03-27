«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Марта
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.26 KZT
  • €1 = 396.01 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин прокомментировал слухи о занижении количества жертв при пожаре в Кемерово

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Путин прокомментировал слухи о занижении количества жертв при пожаре в Кемерово
Фото ©РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время незапланированной встречи с инициативной группой граждан призвал не сомневаться в официальных данных о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает РИА Новости.

Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были ранее озвучены официально. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.

Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами.

Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре, и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.

Также президент задал вопрос мэру города: "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.

"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.

Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.

"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал Путин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в их числе много детей.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика