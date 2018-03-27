Путин прокомментировал слухи о занижении количества жертв при пожаре в Кемерово

Президент России Владимир Путин во время незапланированной встречи с инициативной группой граждан призвал не сомневаться в официальных данных о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, передает РИА Новости.
Во время совещания в областной администрации около нее собралось несколько тысяч человек. Главным образом высказывалось недоверие к цифрам жертв, которые были ранее озвучены официально. Мэр города Илья Середюк и инициативная группа граждан, около 15 человек, направились в морг судмедэкспертизы, чтобы, сверив списки поступивших тел, убедиться, что цифры соответствуют озвученным.
Президент, изменив планы, принял решение встретиться с инициативной группой, приехал в здание судмедэкспертизы, где и состоялась его встреча с гражданами.
Путин сообщил, что не имеет никакого смысла сомневаться в официальных данных о количестве погибших при пожаре, и посоветовал не верить зачастую недостоверной информации, которая распространяется в социальных сетях.
Также президент задал вопрос мэру города: "Как вы допустили принятие таких решений по этому зданию?" Тот ответил, что решение о вводе в эксплуатацию было выдано в 2014 году, когда он еще не был в должности. В то же время он признал, что последняя проверка здания проводилась в 2016 году.
"Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена", - возмутился глава государства.
Президент заверил собравшихся граждан, в числе которых были родственники погибших и пострадавших, что расследование трагедии будет вестись тщательно, несмотря на должности и звания.
"Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета (РФ). Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны", - сказал Путин.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в их числе много детей.
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