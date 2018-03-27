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Ужесточение требований к букмекерским конторам в РК прокомментировал Мухамедиулы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:16
Ужесточение требований к букмекерским конторам в РК прокомментировал Мухамедиулы
Иллюстративное фото
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах заседания правительства прокомментировал вопрос о переносе или закрытии букмекерских контор в Казахстане в рамках поправок в законодательство, передает корреспондент Today.kz.

"Это очень непростой вопрос, в данное время мы разрабатываем закон. Есть две стороны. Мы должны ужесточить требования к букмекерским конторам, потому что до этого Закон "Об игровом бизнесе" был создан, мягко говоря, не так принципиально. Переносить букмекерские конторы в одну зону в наш электронный век опасно. Они могут уйти на электронный (формат – Прим.автора), незаконный вид деятельности, через Интернет, регулировать очень сложно", – сказал Арыстанбек Мухамедиулы.
Министр отметил, что изучается международный опыт в данной сфере.

"Есть положительная тенденция. Два года назад мы приняли Закон "О лотереях и лотерейной деятельности" и нелегальные операции в этой сфере сделали прозрачными. Процент от доходов лотерей, в данное время это 15 процентов, идет на развитие спорта. Наша задача – чтобы и букмекерские конторы, и деятельность казино – любой вид игровой деятельности направили определенный свой доход на социальные проекты, спорт. Это наша позиция, это международный опыт", – добавил Мухамедиулы.

В качестве примера министр привел опыт Великобритании, где 32 процента средств, направленных на проведение Лондонской олимпиады, составили поступления от лотерейной и букмекерской деятельности.
Источник: today.kz
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