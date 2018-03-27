Объявить однодневный бойкот всем ТРЦ в Казахстане и России призывают в Сети

Жители Казахстана и России рассылают в социальных сетях и мессенджерах сообщение с призывом отказаться от посещения торговых центров 31 марта, передает Today.kz.
В тексте говорится, что инициатива по однодневному бойкоту связана с трагедией, которая произошла в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове.
"Призываем объявить 31 марта бойкот всем ТЦ! Откажитесь в этот субботний день от визита в них. Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой ЖИЗНИ. Мы также ТРЕБУЕМ, чтобы владельцы ТЦ города отчитались не на бумажке перед коррумпированным чиновниками о безопасности, а перед нами, горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП! Вызов брошен! Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в ТЦ "Зимняя вишня". Передайте дальше это обращение. Вместе - мы сила!" - говорится в тексте сообщения.
Трагедия в Кемерове
Напомним, что вспыхнувший 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове пожар унес жизни, по официальным данным, 64 человек. Открытый огонь на площади порядка 1,5 тысячи квадратных метров удалось ликвидировать лишь утром 26 марта, во второй половине того же дня стало известно о повторном задымлении.
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