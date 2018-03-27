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Арест доли в Кашагане бессмысленен - Бекетаев о деле Стати

Просмотров:366 Опубликовано: Вчера, 17:42
Арест доли в Кашагане бессмысленен - Бекетаев о деле Стати
Фото ©REUTERS
Министр юстиции Марат Бекетаев назвал бессмысленным арест доли в Кашагане, комментируя намерения Казахстана обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати, передает корреспондент Tengrinews.kz.

23 марта окружной суд Вашингтона, США, принял решение по заявлению А. Стати о принудительном исполнении арбитражного решения.

"Это решение не дает возможности Стати напрямую взыскивать деньги, принадлежащие республике. Для того чтобы достичь такого результата, ему нужно пройти еще несколько процедурных инстанций, и на каждом этапе мы будем выражать свою точку зрения, сопротивляться и заявлять встречные требования", - заявил министр в кулуарах после заседания правительства.

Он сообщил, что решение Вашингтонского суда будет обжаловано в апелляционной инстанции. По его словам, есть основания предполагать, что Казахстан могут поддержать.

"Арест доли в Кашагане - бессмысленный, потому что если теоретически судебный исполнитель захочет продать эту долю и возместить сумму, которую требует Стати, для такой продажи ему потребуется, во-первых, решение правительства Казахстана, так как это стратегический объект, во-вторых, это согласование уполномоченного органа - Министерства энергетики. Без этих согласований сделка будет считаться недействительной, поэтому смысла в таком аресте нет", - заметил Бекетаев.

По его словам, у Казахстана есть доказательства того, что Стати выводил деньги из страны и завысил стоимость активов, которые у него были.

"Активы пока в безопасности. У нас есть ощущения, что наши доказательства сильные, и Лондонский суд их поддержал. Сумма компенсации должна была бы быть значительно ниже. Если он воровал, когда находился в Казахстане, то это недобросовестный инвестор, а недобросовестный инвестор не должен пользоваться защитой Конвенции о защите инвестиций. Это основной принцип", - заявил он.

Напомним, ранее Министерство юстиции заявило, что Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати.

"Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласен с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания арбитражного решения", - говорилось в сообщении.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 01:19
Цитата: Шым-Актау
Лучше бы эти деньги потратили на насущные нужды граждан РК

С чего это они свои деньги будут тратить на нужды граждан? lol
 
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Шым-Актау (Посетители) Вчера, 20:46
А что этот Бекетаев забыл что в одном из банков Нью-йорка заморожены 20 или 22 млрд баксов казахстанского нацфонда? Оттуда могут взять судебные исполнители.
Вообще ситуация отстойная. Хранители государственного общака не выполняют возложенные на них функции.
Лучше бы эти деньги потратили на насущные нужды граждан РК, не беря каждый раз кредиты всяких ЕБРР и прочих.
 
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  • tolk
  • multiverse808
 Mkro (Посетители) Вчера, 18:51
А.Стати не проиграет мы все давно в проигрыше. Хотели кинуть инвестора,но не смогли теперь суд да дело и Стати кстати не проиграет lol я так думаю.
 
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Feniks (Посетители) Вчера, 18:18
Если он воровал, когда находился в Казахстане, то это недобросовестный инвестор, а недобросовестный инвестор не должен пользоваться защитой Конвенции о защите инвестиций. Это основной принцип", - заявил он.
А кто не воровал! Правительство, значит не воровало?
 
 

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