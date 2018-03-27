Арест доли в Кашагане бессмысленен - Бекетаев о деле Стати

Министр юстиции Марат Бекетаев назвал бессмысленным арест доли в Кашагане, комментируя намерения Казахстана обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати, передает корреспондент Tengrinews.kz.



23 марта окружной суд Вашингтона, США, принял решение по заявлению А. Стати о принудительном исполнении арбитражного решения.



"Это решение не дает возможности Стати напрямую взыскивать деньги, принадлежащие республике. Для того чтобы достичь такого результата, ему нужно пройти еще несколько процедурных инстанций, и на каждом этапе мы будем выражать свою точку зрения, сопротивляться и заявлять встречные требования", - заявил министр в кулуарах после заседания правительства.



Он сообщил, что решение Вашингтонского суда будет обжаловано в апелляционной инстанции. По его словам, есть основания предполагать, что Казахстан могут поддержать.



"Арест доли в Кашагане - бессмысленный, потому что если теоретически судебный исполнитель захочет продать эту долю и возместить сумму, которую требует Стати, для такой продажи ему потребуется, во-первых, решение правительства Казахстана, так как это стратегический объект, во-вторых, это согласование уполномоченного органа - Министерства энергетики. Без этих согласований сделка будет считаться недействительной, поэтому смысла в таком аресте нет", - заметил Бекетаев.



По его словам, у Казахстана есть доказательства того, что Стати выводил деньги из страны и завысил стоимость активов, которые у него были.



"Активы пока в безопасности. У нас есть ощущения, что наши доказательства сильные, и Лондонский суд их поддержал. Сумма компенсации должна была бы быть значительно ниже. Если он воровал, когда находился в Казахстане, то это недобросовестный инвестор, а недобросовестный инвестор не должен пользоваться защитой Конвенции о защите инвестиций. Это основной принцип", - заявил он.



Напомним, ранее Министерство юстиции заявило, что Казахстан намерен обжаловать решение Вашингтонского суда по иску Стати.



"Казахстан уважает решение окружного суда, но не согласен с ним в части отказа Республике внести все аргументы в поддержку своей линии защиты в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, а также в части признания арбитражного решения", - говорилось в сообщении.