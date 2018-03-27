Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге и людях цыганской наружности

Генеральный директор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок дала показания по уголовному делу о пожаре. Ее слова приведены на канале Huepub в Telegram.
Она уверена, что причина случившегося — поджог. По ее словам, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали».
«Двери в кинотеатрах не закрывались никогда. Я всегда делаю все обходы, сама делаю уборку», — заверила Судденок.
Она добавила, что после пожара спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили ей, что все в порядке, а только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших. «Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — заключила Судденок.
Гендиректор «Зимней вишни» не признала своей вины в случившемся, передает телеканал «360». «Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила», — уточнила она.
Надежду Судденок задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ, в результате которого погибли 64 человека. Всего задержано пять подозреваемых, среди них охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре.
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