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Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге и людях цыганской наружности

Просмотров:649 Опубликовано: Вчера, 19:06
Гендиректор «Зимней вишни» рассказала о поджоге и людях цыганской наружности
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Генеральный директор кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Надежда Судденок дала показания по уголовному делу о пожаре. Ее слова приведены на канале Huepub в Telegram.

Она уверена, что причина случившегося — поджог. По ее словам, она не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах. На них заявляли в полицию, но тех в итоге отпускали».

«Двери в кинотеатрах не закрывались никогда. Я всегда делаю все обходы, сама делаю уборку», — заверила Судденок.

Она добавила, что после пожара спрашивала своих сотрудников о том, всем ли они помогли выбраться из огня. Они ответили ей, что все в порядке, а только после этого начала поступать информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших. «Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столп огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — заключила Судденок.

Гендиректор «Зимней вишни» не признала своей вины в случившемся, передает телеканал «360». «Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила», — уточнила она.

Надежду Судденок задержали в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ, в результате которого погибли 64 человека. Всего задержано пять подозреваемых, среди них охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 5 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 01:23
От этих цыган одни проблемы! Не работают, воруют и наркатой торгуют! Их надо всех в ЕС депортировать! Можно прямо с самолёта сбрасывать!
 
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valesa (Посетители) Вчера, 23:24
Сергей Владимиров,
Да что ты пристал со своим геноцидом в каждой заметке?! Нашел тему потролить...
 
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  • Thornhill
 Жергілікті (Посетители) Вчера, 22:44
Цыгане-террористы
 
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Шым-Актау (Посетители) Вчера, 20:41
Она теперь будет хоть что говорить но от ответственности не уйдет. Слишком много жертв.
 
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Mestnyi (Посетители) Вчера, 20:04
Гуляет видео с камеры наблюдения по Ватсап, где мужик что то достает из сумки, кидает в сторону, и примерно через 30 сек. именно в том месте куда он что то кинул мгновенно вспыхивает столб пламени. Не знаю, на сколько это видео правдивое, но мужик на нем выглядит реально подозрительно, идет, оглядываться по сторонам....
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Вчера, 20:03
Когда повторяется подобное каждый год...это есть геноцид населения страны...другого названия нет... beer2
 
 

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