«Террорист» из «Зимней вишни»: «Я сотрудник и помогал спасать людей!»

Дикие слухи, возникшие после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, не утихают. Вечером в понедельник в сети появилось видео, автор которого предполагает, что в ТЦ был совершен теракт. В качестве доказательства приводится видеосъемка, на которой видно, как молодой парень что-то подкладывает в батуты за пару мгновений до пожара.



Изображение возможного террориста разлетелось по Интернету, люди стали требовать мести и крови. Но ночью "поджигатель" сам вышел из тени: им оказался местный житель Станислав Соболев. Мужчина просит прекратить травлю и сообщает, что он не является поджигателем. На кадрах из видео он поздоровался с коллегами из развлекательного центра, а когда начался пожар, бросился выводить посетителей.



Подобный сценарий, когда с легкой подачи неизвестных, общество выбирает себе козла отпущения и обрушивает на него весь праведный гнев, уже был. После теракта в метро в Петербурге СМИ растиражировали снимок с камеры, где изображен мужчина неславянской наружности - в темной одежде, с бородой и кипой. Мужчину объявили террористом. Правда позже выяснили, что он не имеет никакого отношения к теракту, на народную волну гнева уже было не остановить. После такого внимания Ильяса Никитина уволили с работы, люди еще долго шарахались от него на улице, а журналисты - досаждали вниманием.



Вот и в Кемерово произошло нечто подобное. Вечером по Всемирной сети распространили видеоролик. Закадровый голос предполагает, что пожар в ТЦ произошел из-за поджога и все случившееся - не что иное как теракт:



"Возможно, в Кемерово был теракт. Обратите внимание на этого парня - подходит к детскому батуту, достает что-то из сумки и бросает", - эти слова сопровождаются видео. Очень плохое качество съемки - запись переснимали с экрана компьютера, действительно позволяет подумать, что человек что-то подкладывает и быстро уходит.



На парня с видео началась травля, его фотографии тиражировались со скоростью света: люди жаждали мести. Можно только предположить, какой степени было удивление жителя Кемерова Станислава Соболева, когда друзья прислали ему этот ролик и он узнал на нем себя. Мужчина поспешил написать опровержение на страничке в соцсети, из которого становится ясно, что он невиновен.



"Здравствуйте. В сети ходит видео о парне с черной сумкой за 5 минут до пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Да, это я! И, нет, я не поджигатель. Я сотрудник ТЦ , а с сумкой пришел на тренировку, зашел поздороваться с друзьями . Если у вас есть подозрения по поводу моей причастности, напишите, пожалуйста, лично. Во время пожара так же как и большинство моих коллег я помогал выбраться всем, кто находился в детском центре."



Видимо, после этого молодой человек просмотрел все эпитеты, которыми успело наградить его интернет-сообщество, и пришел в ужас:



"Люди, пожалуйста, остановитесь! Я помогал чем мог, а не поджигал. Я не поджигатель!"



Крик души Стаса увидели немногие. Хотя бы потому, что на видеозаписи не сообщается его ФИО и люди понятия не имеют о существовании его в соцсетях и об опровержении, которое он написал. Поэтому друзья и знакомые парня помогают придать огласку несправедливой ошибке (или целенаправленной акции).



Дело в том, что если смотреть видео, действительно может создаться впечатление, будто мужчина что-то подбросил на батут.



Местные жители сделали раскадровку видеозаписи, чтобы все интересующиеся смогли поближе разглядеть, что же там происходило на самом деле. Из нее видно, как высокий парень в темной одежде с большой спортивной сумкой направляется к внутрь развлекательного сектора. Вокруг него - батуты, бассейн с поролоновыми подушками, игровые автоматы. Он подходит к столбу, где стоит его знакомая девушка, перекидывается с ней парой слов и подходит к батутной сетке. На приближенном кадре видно, как из сетки неизвестный человек, скорее всего сотрудник или постоянный посетитель, протягивает ему кулак для приветствия. Стас отвечает на приветствие легким ударом кулака. Это все, никакой взрывчатки, которую Станислав куда-то подкладывает, нет. Видно лишь, что он сжимает руку в кулак, легко ударяет другой кулак и уходит по своим делам.



Если же посмотреть видео с другого ракурса, то становится ясно, что пожар начинается и вовсе не в том месте, где был замечен сотрудник. Видно, что горит дальний батут, а не тот, рядом с которым стоял Стас.



Однако такие детали, всплывшие только сейчас, едва ли быстро остановят волну негодования, которая обрушилась на мужчину.











