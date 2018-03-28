Автомат по продаже автомобилей установили в Китае

Торговый аппарат по продаже автомобилей открылся в китайском Гуанчжоу. Аппарат был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba, передает Today.kz со ссылкой на Центральное телевидение КНР.Предполагается, что устройство позволит сделать процесс приобретения автомобиля таким же простым, как покупка банки газировки.20-метровый вендинговый аппарат представляет собой многоуровневый паркинг, вмещающий 40 автомобилей. Пользователи могут через приложение выбрать автомобиль, который понравился, и взять его на тест-драйв на три дня.Покупатель сможет выбрать понравившуюся модель автомобиля онлайн, оплатить первый взнос в размере 10 процентов стоимости машины, после чего забрать ее. Далее клиент должен вносить ежемесячный платеж через систему Alipay до полной выплаты стоимости товара. Когда начнут осуществляться такие продажи не сообщается.Сообщается, что пользователи сервиса получают скидки на услуги, которые предоставляет Alibaba.