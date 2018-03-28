«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Марта
+12...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 318.9 KZT
  • €1 = 395.85 KZT
  • 1 RUB = 5.58 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Автомат по продаже автомобилей установили в Китае

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Автомат по продаже автомобилей установили в Китае
Фото из открытых источников
Торговый аппарат по продаже автомобилей открылся в китайском Гуанчжоу. Аппарат был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba, передает Today.kz со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Предполагается, что устройство позволит сделать процесс приобретения автомобиля таким же простым, как покупка банки газировки.

20-метровый вендинговый аппарат представляет собой многоуровневый паркинг, вмещающий 40 автомобилей. Пользователи могут через приложение выбрать автомобиль, который понравился, и взять его на тест-драйв на три дня.

Покупатель сможет выбрать понравившуюся модель автомобиля онлайн, оплатить первый взнос в размере 10 процентов стоимости машины, после чего забрать ее. Далее клиент должен вносить ежемесячный платеж через систему Alipay до полной выплаты стоимости товара. Когда начнут осуществляться такие продажи не сообщается.

Сообщается, что пользователи сервиса получают скидки на услуги, которые предоставляет Alibaba.

Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dagestan (Посетители) Сегодня, 10:01
Форд не круто :-(
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика