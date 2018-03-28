Китай планирует построить железную дорогу на судах через Актау или Атырау в Азербайджан

Китай рассматривает вопрос строительства железной дороги через Актау или Атырау в Азербайджан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Дипломат отметил, что у Китая в Центральной Азии большие планы, которые принесут пользу как КНР, так и государствам ЦА.



«Из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан газовый трубопровод следует в Китай и дошел до Гонконга, это самая длинная линия газопровода в мире. Это и самая сложная инженерная система. Мы сделали, это и есть современный Шелковый путь», - сказал Чжан Ханьхуэй.



Дипломат также добавил, что были построены две железные дороги через Казахстан в центральноазиатские страны и Европу.



«Далее через Туркменистан, Турцию на Ближний Восток. Потом мы изучаем возможности - через Актау или Атырау на суднах сделать железную дорогу дальше в Азербайджан в ту сторону, технологии есть. Поэтому наше развитие экономики - единое целое, неотделимое. Мы не можем в нынешнее всемирное развитие экономики разделить себя и других. То есть, мы делаем интеграцию наших интересов - Китая и Центральной Азии. И я хотел бы подчеркнуть, что Центральная Азия принадлежит центральноазиатским народам, и они самостоятельны и независимы», - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.