Китай планирует построить железную дорогу на судах через Актау или Атырау в Азербайджан

Китай рассматривает вопрос строительства железной дороги через Актау или Атырау в Азербайджан. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Дипломат отметил, что у Китая в Центральной Азии большие планы, которые принесут пользу как КНР, так и государствам ЦА.
«Из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан газовый трубопровод следует в Китай и дошел до Гонконга, это самая длинная линия газопровода в мире. Это и самая сложная инженерная система. Мы сделали, это и есть современный Шелковый путь», - сказал Чжан Ханьхуэй.
Дипломат также добавил, что были построены две железные дороги через Казахстан в центральноазиатские страны и Европу.
«Далее через Туркменистан, Турцию на Ближний Восток. Потом мы изучаем возможности - через Актау или Атырау на суднах сделать железную дорогу дальше в Азербайджан в ту сторону, технологии есть. Поэтому наше развитие экономики - единое целое, неотделимое. Мы не можем в нынешнее всемирное развитие экономики разделить себя и других. То есть, мы делаем интеграцию наших интересов - Китая и Центральной Азии. И я хотел бы подчеркнуть, что Центральная Азия принадлежит центральноазиатским народам, и они самостоятельны и независимы», - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
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