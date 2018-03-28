Планы по сбору в два раза больше налогов с казахстанцев пояснили в Минфине РК

В условиях снижения потоков денег из Нацфонда в государственный бюджет в Казахстане будет расти налоговая нагрузка на физлиц и предпринимателей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Согласно данным бюджетным законам к 2020 году, начиная с 2016 года, сборы корпоративного подоходного налога и НДС планируют поднять в два раза.



Корпоративный подоходный налог



2016 год: 1,294 триллиона тенге.

2020 год: 2,394 триллиона тенге.



НДС



2016: 1,44 триллиона тенге.

2020: 3,2 триллиона тенге.



В 2018 году налоговые поступления запланированы в объеме 5,396 триллиона тенге (корпоративный подоходный налог - 1,818 триллиона тенге, налог на добавленную стоимость - 2,147 триллиона тенге), в 2019-м - 6,284 триллиона тенге (корпоративный подоходный налог - 2,116 триллиона тенге, налог на добавленную стоимость - 2,712 триллиона тенге), в 2020-м - 7,055 триллиона тенге (корпоративный подоходный налог - 2,394 триллиона тенге, налог на добавленную стоимость - 3,2 триллиона тенге).



Как сообщили в Министерстве финансов РК, отвечая на вопрос Tengrinews.kz, к 2025 году долю собираемости налогов к ВПП в Казахстане планируют довести до 25 процентов (с 15,2 процента в 2016 году).



Для достижения данного показателя определены 12 инициатив, которые сгруппированы по четырем направлениям:



1) цифровизация налогового и таможенного администрирования;

2) создание базы данных для налогового администрирования;

3) расширение налоговой базы (снижение теневой экономики);

4) развитие физической таможенной инфраструктуры.



"Реализация четырех направлений обеспечит дополнительные поступления в бюджет в 2025 году порядка 5,5 триллиона тенге, в том числе по НДС и ИПН", - говорится в ответе ведомства.



При этом в Минфине РК акцентируют внимание на уже принятых изменениях. С 1 января 2018 года введен в действие новый Налоговый кодекс, в рамках которого был внедрен ряд новшеств по налоговому администрированию. Для стимулирования повышения налоговой дисциплины пересмотрена система управления рисками. Введен дифференцированный подход к налоговому администрированию для разных категорий налогоплательщиков.



"Налогоплательщикам с низкой степенью риска будут значительно облегчены меры налогового контроля, а к налогоплательщикам с высокой степенью риска повышены меры внимания. Кроме того, в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" Министерством финансов РК начата работа по цифровизации налогового и таможенного администрирования, целью которого является автоматизация бизнес-процессов налогового и таможенного администрирования. Главной задачей является невмешательство в деятельность добросовестного бизнеса, при этом формирование доходной базы бюджета будет осуществляться путем взаимодействия государства и бизнеса", - пояснили в ведомстве.



Как известно, гарантированный трансферт из Нацфонда в госбюджет к 2020 году будет снижен до двух миллиардов тенге (2,1 миллиарда - 2016 год, 2,8 миллиарда -2017 год, 2,6 миллиарда - 2018 год, 2,3 миллиарда - 2019 год). Также, по информации ведомства, в период с 2018 по 2020 год из Нацфонда не предусмотрены целевые трансферты, как это было в 2016 году (745,6 миллиарда тенге) и в 2017 году (2 880 миллиарда тенге). Мероприятия, ранее финансируемые за счет средств целевого трансферта, будут финансироваться за счет республиканского бюджета.



Вместе с тем объем расходов республиканского бюджета, как следует из ответа Министерства финансов РК, до 2020 года будет расти:



2016 год - 7 163,2 миллиарда тенге;

2017 год - 8 500,7 миллиарда тенге;

2018 год - 9 217,9 миллиарда тенге;

2019 год - 9 798,2 миллиарда тенге;

2020 год - 10 219,7 миллиарда тенге.



Отмечается, что согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2018-2020 годы" предполагается качественное изменение структуры поступлений в бюджет.



"Общий объем поступлений в 2018 году составит 8 578,3 миллиарда тенге с уменьшением к предыдущему году за счет снижения нефтяных поступлений и роста ненефтяных поступлений. Основными факторами снижения нефтяных поступлений (гарантированный трансферт, целевой трансферт и ЭТП на сырую нефть) являются поэтапное уменьшение гарантированного трансферта и отказ от привлечения целевого трансферта из Национального фонда. Основными факторами увеличения ненефтяных поступлений республиканского бюджета стали: во-первых, социально-экономические показатели страны, во-вторых, принимаемые меры в рамках модернизации государственных финансов и улучшение налогового администрирования", - разъяснили в Министерстве финансов РК.



Однако подчеркивается, что республиканский бюджет на 2018-2020 годы осуществляет реализацию основных направлений и приоритетов социальной и экономической политик страны.