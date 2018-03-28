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Все валютные ипотечные займы переведут в тенге - Акишев

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 08:57
Все валютные ипотечные займы переведут в тенге - Акишев
Иллюстративное фото: dvinatoday.ru
Правление Национального Банка РК утвердило изменения и дополнения в Программу рефинансирования ипотечных займов, принятую в апреле 2015 года. Об этом рассказал Председатель НБ РК Данияр Акишев по итогам Заседания Правления, передает Tengrinews.kz.

"Изменения и дополнения в программу состоят из двух блоков. Первый блок направлен на реализацию поручения Главы Государства, данного Национальному Банку 10 января 2018 года в Послании народу Казахстана. Глава государства поручил Национальному Банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. По итогам реализации этой программы в Казахстане фактически все валютные ипотечные займы физических лиц, обеспеченные жилой и иной недвижимостью, будут переведены в тенге", - отметил глава финрегулятора.

Акишев напомнил, что в Казахстане с 1 января 2016 года законодательно введен запрет на выдачу новых ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доходов в ней. Глава Нацбанка озвучил основное условие обновленной программы.

"Она предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года. Внесенные в программу дополнения, создадут оптимальные условия погашения займов для более 21 000 заемщиков", - сказал он.

Глава финрегулятора акцентировал внимание валютных ипотечных заемщиков на необходимости незамедлительно обратиться в свой банк-кредитор с заявлением о рефинансировании займа в рамках программы.

"Второй блок изменений в программу направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. В рамках этой программы на сегодняшний день оказана помощь более 23 000 заемщикам. Они смогли сохранить свое единственное жилье и облегчить платежи по ипотечным займам. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч", - отметил глава Нацбанка.

Председатель НБ РК также рассказал, что принятию изменений и дополнений в программу предшествовала большая работа с банками, общественными объединениями и Правительством РК.

"В целях эффективной реализации поручений Главы Государства совместно с Правительством была проведена работа по предоставлению налоговых преференций, как для банков, так и для заемщиков", - уточнил Акишев.

Он отметил, что Нацбанк приступил к третьему этапу помощи ипотечным заемщикам, в том числе относящимся к социально уязвимым слоям населения.

"Мы видим, что в государственной поддержке особо нуждаются заемщики, которые относятся к социально уязвимым слоям населения. У большинства из них практически единственным источником дохода являются государственные выплаты и пособия. И они вынуждены полностью отдавать их банкам, чтобы расплатиться с кредитами. Сейчас Нацбанк вышел с важной законодательной инициативой. Ее суть: предоставить банкам право в рамках программы сдавать в аренду жилище, перешедшее в их собственность в результате обращения на него взыскания, в связи с неисполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. Эта поправка предоставит заемщику возможность вернуть в свою собственность жилье, которое ранее принадлежало ему", - рассказал глава финрегулятора.

"Хочу отметить, что государство принимает беспрецедентные меры по оказанию помощи ипотечным заемщикам, которые в силу объективных обстоятельств оказались в сложной ситуации. Полагаю, что с учетом накопленного опыта усилия финансового регулятора должны быть также направлены на стимулирование ипотечного кредитования. Так, в настоящее время Национальным Банком проводится работа по разработке Программы "7 - 20 - 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", - резюмировал Акишев.
Источник: Tengrinews.kz
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