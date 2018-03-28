На казахстанском шельфе Каспия планируют освоить 4 новых месторождения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на Каспийском море поблизости от гигантского месторождения Кашаган планируется начать разработку еще четырех перспективных структуп, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Консорциум North Caspian Operating Company N.V. продолжает оценивать варианты развития будущих этапов освоения месторождения Кашаган.



Компания завершает значительные исследования по выбору концепции потенциального совместного освоения месторождений Каламкас-море и близлежащего месторождения Хазар, оператором которого является компания «Каспий Меруерты Оперейтинг Компани Б.В.» (КМОК). Уже определены несколько решений для сокращения затрат, чтобы обеспечить рентабельность проекта. Акционеры нашего проекта намерены продолжить предварительные инженерно-технические работы после одобрения правительством. В тоже время мы продолжаем изучать возможности синергии для разработки месторождений Актоты и Кайран, включая возможности их разработки совместно с будущими этапам освоения месторождения Кашаган», - сообщил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Казинформа» управляющий директор консорциума North Caspian Operating Company N.V. (NCOC) Бруно Жарден.



По словам Б. Жардена, консорциум продолжает оценивать варианты развития будущих этапов освоения месторождения Кашаган, где в настоящее время добыча нефти достигла 300 тысяч баррелей в сутки. Как ранее сообщалось, на пике добычи на морском месторождении добыча может достигнуть полутора миллионов баррелей в сутки.