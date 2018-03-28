Всего 70 тысяч безработных насчитали в Казахстане

В Министерстве национальной экономики РК обнародовали информацию по ситуации на рынке труда. На сегодня безработных женщин больше, чем мужчин, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



По данным МНЭ РК, в 2017 году в числе занятых насчитывалось 8,6 миллиона человек, или 66,3 процента от населения Казахстана в возрасте 15 лет и старше. 4,5 миллиона из них – мужчины и 4,1 миллиона – женщины.



"Численность наемных работников в 2017 году составила 6,5 миллиона человек, или 75,5 процента от общего числа занятых в экономике. Среди занятого населения число самостоятельно занятых работников, то есть занятых не по найму, составило 2,1 миллиона (24,5 процента). Из общего числа самостоятельно занятого населения доля продуктивно занятых составила 89,6 процента (в 2016 году – 86,4 процента), непродуктивно занятых – 10,4 процента (в 2016 году – 13,6 процента)", – информирует министерство.



Официально на конец 2017 года в органах занятости были зарегистрировано 70,3 тысячи безработных. Это 0,8 процента от рабочей силы, имеющейся в стране.



"Уровень безработицы сложился в 4,9 процента. Доля мужчин в числе безработных составила 46,4 процента, женщин – 53,6. Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет составил 3,9 процента", – сообщили в МНЭ РК.