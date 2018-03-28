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Как сократить срок лишения водительских прав

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 15:19
Как сократить срок лишения водительских прав
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Водители, лишенные права управлять транспортными средствами за выезд на встречную полосу, могут сократить срок лишения с года до шести месяцев. Об этом рассказала пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Ирина Лукьянина, передает Tengrinews.kz.

По ее словам, действующим законодательством не предусмотрено сокращение сроков лишения права управления транспортными средствами.

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях, одно из которых сократило срок лишения права на вождение авто за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения (часть 3 статьи 596 КоАП), с одного года до шести месяцев.

Согласно части 1 статьи 5 КоАП, закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется на правонарушение, совершенное до введения этого закона в действие и в отношении которого постановление о наложении административного взыскания не исполнено.

"Таким образом, если вы до 1 января 2018 года были лишены судом права управления транспортным средством по части 3 статьи 596 КоАП (за выезд на встречную полосу) сроком на один год, вы вправе обратиться с заявлением в суд по вопросу сокращения срока лишения до шести месяцев (именно такой срок предусмотрен КоАП на сегодняшний день за указанное правонарушение)", - объяснила Лукьянина на своей странице в Facebook.

Между тем она отметила, что выезд на встречную полосу является грубым нарушением и нередко приводит к ДТП с тяжкими последствиями.

Ранее Ирина Лукьянина подробно объяснила особенности кругового движения на казахстанских дорогах.
Источник: Tengrinews.kz
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