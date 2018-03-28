Когда пройдут выпускные экзамены в школах Казахстана

Министр образования Казахстана утвердил сроки окончания учебного года и проведения выпускных экзаменов в школах, передает Tengrinews.kz.
Согласно приказу министра от 27 февраля 2018 года № 74 "О завершении 2017-2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.
Для 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 8 июня 2018 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 30 июня 2018 года:
1) устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 28 мая 2018 года;
2) устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 31 мая 2018 года;
3) письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 5 июня 2018 года;
4) письменный экзамен по математике - 8 июня 2018 года.
Для 11 (12) классов экзамены стартуют 29 мая 2018 года и продлятся до 9 июня:
1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) - 29 мая 2018 года;
2) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 2 июня 2018 года;
3) тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 2 июня 2018 года;
4) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 6 июня 2018 года;
5) устный экзамен по истории Казахстана - 9 июня 2018 года.
Повторная итоговая аттестация обучающихся проводится с 12 по 30 июня 2018 года.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.