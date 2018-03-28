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Когда пройдут выпускные экзамены в школах Казахстана

Просмотров:94 Опубликовано: Сегодня, 16:50
Когда пройдут выпускные экзамены в школах Казахстана
Фото ©Турар Казангапов
Министр образования Казахстана утвердил сроки окончания учебного года и проведения выпускных экзаменов в школах, передает Tengrinews.kz.

Согласно приказу министра от 27 февраля 2018 года № 74 "О завершении 2017-2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.

Для 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 8 июня 2018 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 30 июня 2018 года:

1) устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 28 мая 2018 года;

2) устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 31 мая 2018 года;

3) письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 5 июня 2018 года;

4) письменный экзамен по математике - 8 июня 2018 года.

Для 11 (12) классов экзамены стартуют 29 мая 2018 года и продлятся до 9 июня:

1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) - 29 мая 2018 года;

2) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 2 июня 2018 года;

3) тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 2 июня 2018 года;

4) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 6 июня 2018 года;

5) устный экзамен по истории Казахстана - 9 июня 2018 года.

Повторная итоговая аттестация обучающихся проводится с 12 по 30 июня 2018 года.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • elek
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 17:30
В России последнее ЕГЭ, потом будут нормальные экзамены. Может и у нас за ум
возмутся.
 
 

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