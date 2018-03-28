Когда пройдут выпускные экзамены в школах Казахстана

Министр образования Казахстана утвердил сроки окончания учебного года и проведения выпускных экзаменов в школах, передает Tengrinews.kz.



Согласно приказу министра от 27 февраля 2018 года № 74 "О завершении 2017-2018 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования", учебные занятия в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности завершаются 25 мая 2018 года.



Для 9 (10) классов итоговые выпускные экзамены пройдут с 28 мая по 8 июня 2018 года, государственные выпускные экзамены - с 29 мая по 30 июня 2018 года:



1) устный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 28 мая 2018 года;



2) устный экзамен по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и устный экзамен по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 31 мая 2018 года;



3) письменный экзамен по родному языку и литературе (по языку обучения) (сочинение - для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, диктант - для остальных) - 5 июня 2018 года;



4) письменный экзамен по математике - 8 июня 2018 года.



Для 11 (12) классов экзамены стартуют 29 мая 2018 года и продлятся до 9 июня:



1) письменный экзамен по родному языку и литературе (язык обучения) - 29 мая 2018 года;



2) тестирование по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, иностранный язык (английский, французский, немецкий), информатика) - 2 июня 2018 года;



3) тестирование по казахскому языку в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения - 2 июня 2018 года;



4) письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 6 июня 2018 года;



5) устный экзамен по истории Казахстана - 9 июня 2018 года.



Повторная итоговая аттестация обучающихся проводится с 12 по 30 июня 2018 года.