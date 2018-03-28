МЧС РФ назвало основной причиной пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" поджог

Спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара в торговом центре в Кемерово, сообщает Главное управление по ЧС России по Кемеровской области.



Сотрудники ЧС завершили демонтаж неустойчивых конструкций здания, предприняв меры, исключающие повторное возгораний. Пожарные вывезли свыше полутора тысяч кубометров строительного мусора, поэтапно начинается разбор строения. К аварийным работам привлечена специализированная лаборатория "Струна", специалисты которой сделают комплексную диагностику здания.



Более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб оказывают помощь и поддержку семьям пострадавших и погибших. Работа ведётся в круглосуточном режиме. На телефон горячей линии поступило уже 1100 звонков.



Замглавы МЧС России Владлен Аксёнов сообщил, что останки всех 64 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово обнаружены, пропавших без вести нет.



Специалисты пожарной лаборатории МЧС установили основную причину пожара. Это был поджог в детском "сухом" бассейне, сообщается в публикации телеграм-канала Mash.



"Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх", – говорится в публикации.



Сообщается, что когда пламя дошло до стенки для скалолазания, там загорелась дермантиновая обшивка, горящие куски которой стали отлетать вниз. При этом огонь пережёг провода, в результате чего отключилась вся электрика и в торговом центре погас свет.



Также сразу вспыхнули верёвки, которые были натянуты в игровой детской комнате, от горящих кусков которых загорелись новые участки пола и стен. Мягкий пол был отделан горючими материалами, поэтому по нему огонь моментально распространился дальше.



Вентиляция в ТЦ работала, но именно она и разогнала пламя и дым в соседние помещения.



Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что власти региона и правоохранительные органы проверяют сообщения, по которым число погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" могло быть выше официальных цифр, сообщает РИА "Новости".



По его словам, сегодня ведётся поиск людей, заявивших о пропавших без вести родственниках.



"Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято. Мне кажется, что где-то ведётся непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьёзный вопрос", – сказал Чернов.



Следственный комитет РФ завёл уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в интернете как "Евгений Вольнов", сообщается на сайте Следственного комитета РФ. По данным следствия, Никита Кувиков публично через соцсети и СМИ распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.



Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заочном аресте подозреваемого. В ближайшее время он будет объявлен в розыск, сообщили в комитете.



После пожара в ТЦ "Зимняя вишня" губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики Нину Лопатину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник. Должность Зеленина займет первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба, а место Лопатиной – её заместитель Валентина Назимок.



Пресс-служба администрации Кемеровской области опубликовала видеообращение Амана Тулеева к кузбассовцам в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя Вишня".



Страшный пожар охватил кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" 25 марта. В инциденте погибло 64 человека, из них 41 ребёнок.



Среди погибших и пострадавших граждан Казахстана не было, однако жертвой пожара стала жительница Павлодара, которая в этот день находилась в ТРЦ в Кемерово вместе с дочерью и внуками.



