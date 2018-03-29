Ильин возвращается в большой спорт и намерен выиграть Олимпиаду в Токио

Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин прокомментировал свое возвращение в большой спорт, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.



"К оптимальной физической форме я сейчас близок где-то на 40 процентов. Потому что в этом году именно тяжелой атлетикой я начал заниматься как десять дней, а так я плавал, бегал, занимался футболом - общефизическую подготовку я старался удерживать в хорошей форме, а штангу я целенаправленно сбавил в ноль, чтобы в начале своего пути быть, так скажем, на уровне простого активного атлета. Форма очень хорошо, быстро и качественно набирается, сейчас я проверяю все системы организма, как они работают. У меня давно была цель заниматься тяжелой атлетикой до 32 лет", - рассказал Ильин в интервью передаче Sports nation на Youtube-канале Kazakh TV.



По словам знаменитого тяжелоатлета, токийская Олимпиада в его целях была еще даже до лондонской.



"Конечно, я очень хотел стать четырехкратным олимпийским чемпионом. Я иду по плану, который запланировал десять лет назад. Это первое. Во-вторых, я люблю это дело, мне это нравится, я делаю его качественно и красиво, оно мне самому нравится, я наслаждаюсь. Оттуда я питаюсь энергией зала. Тем более я молодой человек, я могу заниматься, активный, в самом разгаре спортсмен... 29 лет - это "макс" спортсмена: у него есть уже и мастерство, и мудрость, есть свои заготовки, системы подготовки", - пояснил Ильин.