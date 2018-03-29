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Названа новая дата реванша Головкин - "Канело"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Названа новая дата реванша Головкин - "Канело"
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Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая реванш между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) не состоится в запланированный срок, сообщает Vesti.kz.

Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца будет принят 10 апреля.

"Мое мнение, основанное на многолетнем опыте, чтении правил и положений Комиссии и разговорах с вовлеченными в процесс людьми, таково, что реванш 5 мая не состоится. Повторяю: я твердо верю, что этого боя 5 мая не будет. Не думаю, что Комиссия позволит поединку состояться, если только Альварес не сможет доказать, что его еда или питье были заражены запрещенными веществами.

Поскольку "Канело" и его команда даже не намекнули на такое требование, я считаю, что он будет отстранен как минимум на шесть месяцев. Если его дисквалифицируют на шесть месяцев (а комиссия может "заморозить" его и на более длительное время), то вернуться на ринг он сможет 17 августа: сроки дисквалификации берут начало со дня положительного допинг-теста.

Мое предсказание: Головкин будет драться с другим соперником либо 5 мая, как надеются GGG и его промоутер Том Леффлер, либо отложит бой на июнь, будь то на HBO PPV или на обычном ТВ. Если Головкин выиграет этот майский/июньский бой, то реванш с Альваресом может быть перенесен на уик-энд Дня независимости Мексики в середине сентября, когда они провели свой первый бой. Но это с учетом того, что "Канело" отстранят только на полгода", - написал Рафаэль в своей заметке на сайте ESPN.

Ранее Леффлер заявил, что Головкин настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, - на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.
Источник: zakon.kz
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