Парламент Казахстана принял закон в помощь безработным

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Депутаты сената парламента приняли во втором чтении поправки по вопросам занятости и миграции населения, передает корреспондент Sputnik Казахстан.



Как ранее сообщила министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова, теперь ищущие работу казахстанцы смогут обратиться не только в центры занятости через сайт электронного правительства, как предусматривает действующий порядок, но и через госкорпорацию "Правительство для граждан". Для ускорения процедур трудоустройства безработные могут в течение трех рабочих дней уведомить центр занятости о согласии или отказе от предложенной работы через информационно-коммуникационные технологии или мобильный телефон.



Также расширяются возможности для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только на летних каникулах (как это предусмотрено законом), но и в свободное от учебы время, как это разрешено Трудовым кодексом.



С работодателей снимут лишнюю "бумажную" нагрузку — им больше не придется предоставлять сведения о количестве работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и внутрипроизводственное обучение.



Также будет создан государственный интернет-ресурс биржи труда.



"Это будет единая онлайн-площадка по всей республике, содержащая информацию о соискателях и работодателях. При этом законопроектом закрепляется возможность центров занятости заключать с частными агентствами занятости договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения", — рассказала ранее Абылкасымова.



Кроме того, функции по формированию государственной политики в сфере миграции будут переданы от министерства национальной экономики в министерство труда. А функции по межведомственной координации и реализации госполитики в сфере миграции от Минтруда — в министерство внутренних дел.