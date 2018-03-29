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Парламент Казахстана принял закон в помощь безработным

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Парламент Казахстана принял закон в помощь безработным
© Sputnik
АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Депутаты сената парламента приняли во втором чтении поправки по вопросам занятости и миграции населения, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Как ранее сообщила министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова, теперь ищущие работу казахстанцы смогут обратиться не только в центры занятости через сайт электронного правительства, как предусматривает действующий порядок, но и через госкорпорацию "Правительство для граждан". Для ускорения процедур трудоустройства безработные могут в течение трех рабочих дней уведомить центр занятости о согласии или отказе от предложенной работы через информационно-коммуникационные технологии или мобильный телефон.

Также расширяются возможности для студентов и учащихся старших классов участвовать в общественных работах не только на летних каникулах (как это предусмотрено законом), но и в свободное от учебы время, как это разрешено Трудовым кодексом.

С работодателей снимут лишнюю "бумажную" нагрузку — им больше не придется предоставлять сведения о количестве работников, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и внутрипроизводственное обучение.

Также будет создан государственный интернет-ресурс биржи труда.

"Это будет единая онлайн-площадка по всей республике, содержащая информацию о соискателях и работодателях. При этом законопроектом закрепляется возможность центров занятости заключать с частными агентствами занятости договор об аутсорсинге услуг в сфере занятости населения", — рассказала ранее Абылкасымова.

Кроме того, функции по формированию государственной политики в сфере миграции будут переданы от министерства национальной экономики в министерство труда. А функции по межведомственной координации и реализации госполитики в сфере миграции от Минтруда — в министерство внутренних дел.
Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 11:29
Самый лучший закон для безработных был в СССР - уголовный срок за тунеядство. Но в независимом и свободном Казахстане здоровому мужику почётнее сидеть на шее у родителей.
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 11:28
Из статьи понятно одно, что никакой помощи не будет.
Если парламент узаконит суицид, я даже не удивлюсь.
 
 

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