Почему переехавшие на север Казахстана южане возвращаются обратно

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Сколько человек и по какой причине вернулись на юг в рамках добровольного переселения населения на север Казахстана, рассказала министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова.
"В прошлом году 19 человек вернулись на юг по разным причинам: климат не подошел, холодно, по их словам, это влияло на здоровье. По этой причине вернулись", — сказала Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов.
Вместе с тем несостоявшимся переселенцам не нужно возвращать затраты, потраченные на их переселение, так как эти затраты считаются невозвратными.
По ее информации, дефицит работников, например, в сельском хозяйстве в Северо-Казахстанской области, составляет несколько десятков тысяч людей. Абылкасымова рассказала, что в прошлом году в северные области было переселено 3,8 тысяч семей, это более чем в два раза больше, чем было в 2016 году. В этом году планируется переселить порядка девяти тысяч человек или около 4,5 тысячи семей.
Кроме того, в четверг парламент Казахстана принял поправки по вопросам занятости и миграции населения, в рамках которого изменятся правила для оказания государственной поддержки переселенцам, а также оралманам.
Согласно действующему законодательству, мерами государственной поддержки охватываются только лица, имеющие семью. Теперь региональная квота вводится и для отдельных граждан, не состоящих в браке.
"Есть переселенцы, оралманы, у которых нет семьи, они одиноки. И для того, чтобы устранить эту правовую коллизию, мы предусмотрели данную норму. Если у человека нет семьи, он может сам обратиться за мерами господдержки. Если это семья, все остается как прежде: на каждого члена семьи мы оказываем помощь государства", — сказала Абылкасымова.
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