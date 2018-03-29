«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 29 Марта
+14...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.33 KZT
  • €1 = 395.71 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нацбанк РК предлагает не продавать монеты пособникам террористов

Просмотров:120 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Нацбанк РК предлагает не продавать монеты пособникам террористов
Иллюстративное фото: nationalbank.kz
Национальный Банк предлагает отказывать лицам и представителям лиц, которые находятся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в продаже и выкупе инвестиционных и коллекционных монет. Об этом говорится в проекте постановления финансового регулятора, передает Tengrinews.kz.

"Если физические, юридические лица (их представители) находятся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка принимают меры по приостановлению и отказу в проведении кассовых операций по продаже и выкупу инвестиционных и коллекционных монет", - говорится в проекте новых правил.

Также в них указано, что в случае продажи и выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет на сумму, превышающую два миллиона тенге, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка осуществляют идентификацию физических, юридических лиц (их представителей), приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также их проверку в соответствии с требованием подпункта 1-1) пункта 2 статьи 18 закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:42
Вопрос №1. Вот, например, человек чтобы решить какую-то проблему даёт взятку (куда деваться?), чиновник эти деньги переправляет в столицу всех воров мира Лондон, где строит себе домик, чтобы смыться когда его возьмут за..., а англичане на эти деньги создали и финансируют ИГИЛ. Кто в этой цепочке пособник терроризма и кому не стоит продавать эти сувенирные монетки?
Вопрос №2. Какой дурак будет покупать эти монеты, если их никогда не продашь даже по себестоимости?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:38
Bul tengelerdi bireu satyp alama osy!?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика