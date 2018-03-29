Нацбанк РК предлагает не продавать монеты пособникам террористов

Национальный Банк предлагает отказывать лицам и представителям лиц, которые находятся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в продаже и выкупе инвестиционных и коллекционных монет. Об этом говорится в проекте постановления финансового регулятора, передает Tengrinews.kz.



"Если физические, юридические лица (их представители) находятся в перечне организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка принимают меры по приостановлению и отказу в проведении кассовых операций по продаже и выкупу инвестиционных и коллекционных монет", - говорится в проекте новых правил.



Также в них указано, что в случае продажи и выкупа инвестиционных и (или) коллекционных монет на сумму, превышающую два миллиона тенге, филиал Национального Банка и (или) Центр Национального Банка осуществляют идентификацию физических, юридических лиц (их представителей), приобретающих или сдающих для выкупа инвестиционные и (или) коллекционные монеты, а также их проверку в соответствии с требованием подпункта 1-1) пункта 2 статьи 18 закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".