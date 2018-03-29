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Видео с пьющими за воинское звание женщинами объяснили в Минобороны Казахстана

Просмотров:541 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Видео с пьющими за воинское звание женщинами объяснили в Минобороны Казахстана
Фото ©Турар Казангапов
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали появившееся в социальных сетях видео, на котором сотрудницы ведомства в рубашках с погонами пьют за воинское звание, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Министерстве обороны РК выявлен факт поведения военнослужащих, не соответствующий этике и нормам поведения государственного служащего РК. В отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера. Вместе с тем, следует отметить, что подобные факты имеют единичный характер. В Вооруженных Силах РК на постоянной основе проводится комплекс профилатических мероприятий, направленный на формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения военнослужащих", - заявили в ведомстве.

Ранее в Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что участницы видео получили строгий выговор.

Антикоррупционщики пояснили, что был проведен анализ ролика "негативного содержания" и было установлено, что участницами являются сотрудницы Минобороны. Отмечается, что, поскольку контроль за исполнением закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" выходит за рамки компетенции Агентства, в Минобороны было направлено письмо о принятии соответствующих мер.

"Согласно информации министерства, за публикацию в социальных сетях видео, содержащих признаки нарушений норм служебной этики, майор А., капитан И. и старший лейтенант Р. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Наряду с этим министерством будут проведены дополнительные занятия с личным составом воинской части по соблюдению требований законодательства и Этического кодекса государственных служащих", - пояснили в АДГСПК.

Генеральная прокуратура Казахстана поручила Главной военной прокуратуре провести проверку по факту появления в Сети этого видео.

В ролике, появившемся в Интернете, три женщины, говоря фразу: "Господа офицеры, разрешите представиться по случаю присвоения очередного воинского звания", выпивают жидкость из стаканов. Действие происходит в одном из развлекательных заведений.



"Установлено, что лица на кадрах видео не имеют какого-либо отношения к органам прокуратуры. Вместе с тем Главной военной прокуратуре поручено провести проверку по данному факту с информированием о результатах в установленные законом сроки", - сообщали ранее в ведомстве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:25
Ну это же положено так, ничего в этом плохого не вижу.
Насколько я знаю, женщинам наливают полный стакан воды со звездочками внутри, а они делают вид что это водка.
 
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Disco (Посетители) Сегодня, 17:25
Странно, что наказали, это традиция идёт с давних времён. Вот того кто выложил в инет вот того необходимо наказать по всей строгости военного времени.

Танцуют все...
 
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живуздесь (Посетители) Сегодня, 16:11
Разговор за распитие спиртных напитков в форменной одежде.
Зачем выложили в инет это видео для "служебного" пользования?
Вообще такие вещи зачем снимать? Это действо происходит в присутствии других офицеров , в том числе и старших по званию, которые выступают наблюдателями и свидетелями соблюдения ритуала, традиций. Соблюдения опять же морских традиций.
А так, да, все совершеннолетние, стакан водки не является запрещенным. В закрытой обстановке, где гражданских нет, нормально вполне.
 
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  • Doktor
  • Goy
  • Mkro
  • Shapy
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 14:51
Когда ещё при СССР советский лётчик угнал военный самолёт в Японию и американцы за 2 дня его по косточкам разобрали, содрали технологию (как и всё что делают японцы, американцы, корейцы, воруя техническую документацию у других стран и выдавая за свои достижения), а через год у них "неожиданно" появился самолёт один в один с этим МИГом, то первое что спросил Главком ВВС у своих подчинённых: "Вы как его на службу взяли? Он же не пьёт!!!"... Так что не надо тут "ля-ля". Мы все не святые, у самих полно пороков по самую макушку. Лучше пусть пьют, чем воруют. Им ещё Родину защищать... И потом имеют право. Обмыть звёздочки это святое!
 
 

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