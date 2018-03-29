Видео с пьющими за воинское звание женщинами объяснили в Минобороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали появившееся в социальных сетях видео, на котором сотрудницы ведомства в рубашках с погонами пьют за воинское звание, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В Министерстве обороны РК выявлен факт поведения военнослужащих, не соответствующий этике и нормам поведения государственного служащего РК. В отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера. Вместе с тем, следует отметить, что подобные факты имеют единичный характер. В Вооруженных Силах РК на постоянной основе проводится комплекс профилатических мероприятий, направленный на формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения военнослужащих", - заявили в ведомстве.
Ранее в Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что участницы видео получили строгий выговор.
Антикоррупционщики пояснили, что был проведен анализ ролика "негативного содержания" и было установлено, что участницами являются сотрудницы Минобороны. Отмечается, что, поскольку контроль за исполнением закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" выходит за рамки компетенции Агентства, в Минобороны было направлено письмо о принятии соответствующих мер.
"Согласно информации министерства, за публикацию в социальных сетях видео, содержащих признаки нарушений норм служебной этики, майор А., капитан И. и старший лейтенант Р. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Наряду с этим министерством будут проведены дополнительные занятия с личным составом воинской части по соблюдению требований законодательства и Этического кодекса государственных служащих", - пояснили в АДГСПК.
Генеральная прокуратура Казахстана поручила Главной военной прокуратуре провести проверку по факту появления в Сети этого видео.
В ролике, появившемся в Интернете, три женщины, говоря фразу: "Господа офицеры, разрешите представиться по случаю присвоения очередного воинского звания", выпивают жидкость из стаканов. Действие происходит в одном из развлекательных заведений.
"Установлено, что лица на кадрах видео не имеют какого-либо отношения к органам прокуратуры. Вместе с тем Главной военной прокуратуре поручено провести проверку по данному факту с информированием о результатах в установленные законом сроки", - сообщали ранее в ведомстве.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.