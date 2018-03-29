Видео с пьющими за воинское звание женщинами объяснили в Минобороны Казахстана

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали появившееся в социальных сетях видео, на котором сотрудницы ведомства в рубашках с погонами пьют за воинское звание, передает корреспондент Tengrinews.kz."В Министерстве обороны РК выявлен факт поведения военнослужащих, не соответствующий этике и нормам поведения государственного служащего РК. В отношении виновных лиц приняты строгие меры дисциплинарного характера. Вместе с тем, следует отметить, что подобные факты имеют единичный характер. В Вооруженных Силах РК на постоянной основе проводится комплекс профилатических мероприятий, направленный на формирование высокой культуры взаимоотношений на государственной службе и предупреждение случаев неэтичного поведения военнослужащих", - заявили в ведомстве.Ранее в Агентстве РК по делам госслужбы и противодействию коррупции сообщили, что участницы видео получили строгий выговор.Антикоррупционщики пояснили, что был проведен анализ ролика "негативного содержания" и было установлено, что участницами являются сотрудницы Минобороны. Отмечается, что, поскольку контроль за исполнением закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" выходит за рамки компетенции Агентства, в Минобороны было направлено письмо о принятии соответствующих мер."Согласно информации министерства, за публикацию в социальных сетях видео, содержащих признаки нарушений норм служебной этики, майор А., капитан И. и старший лейтенант Р. привлечены к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Наряду с этим министерством будут проведены дополнительные занятия с личным составом воинской части по соблюдению требований законодательства и Этического кодекса государственных служащих", - пояснили в АДГСПК.Генеральная прокуратура Казахстана поручила Главной военной прокуратуре провести проверку по факту появления в Сети этого видео.В ролике, появившемся в Интернете, три женщины, говоря фразу: "Господа офицеры, разрешите представиться по случаю присвоения очередного воинского звания", выпивают жидкость из стаканов. Действие происходит в одном из развлекательных заведений."Установлено, что лица на кадрах видео не имеют какого-либо отношения к органам прокуратуры. Вместе с тем Главной военной прокуратуре поручено провести проверку по данному факту с информированием о результатах в установленные законом сроки", - сообщали ранее в ведомстве.