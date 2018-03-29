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270 миллиардов тенге потратят в Казахстане на борьбу с терроризмом

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 15:34
270 миллиардов тенге потратят в Казахстане на борьбу с терроризмом
Фото: today.kz
Правительство Казахстана утвердило государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы, передает "Интерфакс-Казахстан".

"Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемую Государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы", - говорится в документе, опубликованном в официальных СМИ.

Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев 15 марта, оно вступает в силу со дня его первого официального опубликования.
Цель данной программы – обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма.

Задачи программы: совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленных на формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой терпимости к радикальным проявлениям; снижение влияния внешних факторов на радикализацию населения республики; повышение эффективности выявления и пресечения фактов религиозного экстремизма и терроризма, в том числе путем совершенствования системы обеспечения деятельности специальных государственных и правоохранительных органов; совершенствование системы реагирования на акты религиозного экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий.

На реализацию данной госпрограммы, рассчитанной на пять лет, изначально планировалось выделить 286,9 миллиарда тенге. В итоговом варианте на ее реализацию будет выделено 270,1 миллиарда. При этом из республиканского бюджета предусмотрено выделение 209,3 миллиарда, а из местных – 60,7 миллиарда тенге.

Объемы финансирования из республиканского и местных бюджетов будут уточняться при формировании бюджетов на соответствующий период.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 3 )

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Satuk (Посетители) Сегодня, 18:55
Как комсомольцы,сами себе препятствия создают и потом их преодолевают. Мы что ли этих экстремистов сюда понавезли или мы их прозевали пока они размножались?
 
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  • Сергей Владимиров
 kk13 (Посетители) Сегодня, 18:40
Надо в квартал 300 триллионов тенге! Мало же столько жаждущих РВАЧЕЙ!!! А училки доктора подождут!!! Надо так НАДО! С верху виднее же
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • бася
  • kazakhstan
  • Сергей Владимиров
 Рамазан (Посетители) Сегодня, 16:29
Постройте заводы фабрики производства с достойной оплатой труда и никакого терроризма не будет. 270 млрд бешенные деньги на "ап грейд" правоохранительных органов вместо того чтобы развивать экономику.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kazakhstan
  • Сергей Владимиров
 Max007 (Посетители) Сегодня, 16:05
А причем тут на фото Байтерек и Флаг Казахстана и рядом с ними террорист? Такое ощущение что в Казахстане одни террористы. stena
 
-1
  • Doktor
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 15:58
270млрд против оппозиции и инакомыслия..
 
 

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