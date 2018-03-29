270 миллиардов тенге потратят в Казахстане на борьбу с терроризмом

Правительство Казахстана утвердило государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2018-2022 годы, передает "Интерфакс-Казахстан".
"Правительство Республики Казахстан постановляет утвердить прилагаемую Государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018–2022 годы", - говорится в документе, опубликованном в официальных СМИ.
Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Бакытжан Сагинтаев 15 марта, оно вступает в силу со дня его первого официального опубликования. Цель данной программы – обеспечение безопасности человека, общества и государства от насильственных проявлений религиозного экстремизма и угроз терроризма.
Задачи программы: совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и терроризма, направленных на формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой терпимости к радикальным проявлениям; снижение влияния внешних факторов на радикализацию населения республики; повышение эффективности выявления и пресечения фактов религиозного экстремизма и терроризма, в том числе путем совершенствования системы обеспечения деятельности специальных государственных и правоохранительных органов; совершенствование системы реагирования на акты религиозного экстремизма и терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий.
На реализацию данной госпрограммы, рассчитанной на пять лет, изначально планировалось выделить 286,9 миллиарда тенге. В итоговом варианте на ее реализацию будет выделено 270,1 миллиарда. При этом из республиканского бюджета предусмотрено выделение 209,3 миллиарда, а из местных – 60,7 миллиарда тенге.
Объемы финансирования из республиканского и местных бюджетов будут уточняться при формировании бюджетов на соответствующий период.
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