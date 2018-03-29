Знаменосца сборной Казахстана на Олимпиаде в Сочи поймали на допинге

АСТАНА, 29 мар — Sputnik. Лыжника Ердоса Ахмадиева уличили в употреблении запрещенного препарата и отстранили от соревнований на четыре года.
Национальный антидопинговый центр опубликовал список казахстанских спортсменов, которые нарушили кодекс WADA (Всемирное антидопинговое агентство) в 2018 году.
В анализах Ердоса Ахмадиева обнаружили мельдоний, внесенный в "черный список" WADA в 2016 году. Тридцатитрехлетний спортсмен лишен права участвовать в спортивных соревнованиях на четыре года. Напомним, в 2014 году на Олимпиаде в Сочи Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана.
22-летняя тяжелоатлетка Гульназ Шамиева поймалась на сибутрамине и тестостероне, а 23-летняя Софья Емельянова, занимающаяся греблей на байдарках и каноэ, на оралтуринаболе. Обе дисквалифицированы с февраля 2018 года по февраль 2022 года.
В обновленный документ национального центра попало имя биатлонистки Анны Кистановой. Оказалось, что в прошлом году в ее анализах нашли препарат фуросемид. Ее наказали двухлетней дисквалификацией с октября 2017 по октябрь 2019 года.
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