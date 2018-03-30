Чем грозит добавление в группы ДВК в Telegram казахстанцам

В Генеральной прокуратуре дали советы казахстанцам, которых добавляют в группы, чаты и рассылки экстремистской организации ДВК, передает корреспондент Tengrinews.kz.В первую очередь, в ведомстве предупредили, кто будет нести ответственность за связь с ДВК."В случае если граждане, ошибочно или ввиду неосведомленности, состоят в группах в социальных сетях и мессенджерах экстремистской организации ДВК и не предпринимают мер по поддержке и участию в его деятельности, то они не будут нести ответственность", - заявили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.В ведомстве отметили, что наказанию подлежит только участие в деятельности организации, то есть агитация и пропаганда идей ДВК, изготовление, выпуск и распространение любым способом листовок, постов, комментариев и иных материалов ДВК и его руководителя Аблязова."Лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности", - заверили в пресс-службе ГП."На случай, если граждан против их воли или желания добавили или включили в названные группы экстремистской организации ДВК, они имеют возможность самостоятельно выйти из этих групп", - посоветовали в ведомстве.Для этого нужно в смартфоне зайти в приложение, выбрать беседу, из которой надо выйти, смахнуть по ней влево. После этого нужно в меню в правом верхнем углу выбрать опцию "Удалить и покинуть". Если приложение установлено на компьютере, необходимо зайти в чат или канал, нажать в верхнем правом углу окна кнопку в форме трех вертикальных точек и в выпавшем меню выбрать пункт "Покинуть группу".Отметим, что в мессенджере Telegram есть возможность ограничить функцию добавления в чаты или каналы. В настройках в графе "Конфиденциальность" есть раздел "Группы". В нем пользователя спросят, кто может добавлять его в группы мессенджера. Пользователь может запретить людям, чьи номера не сохранены на телефоне, добавлять его в чаты.Сообщений о какой-либо блокировке групп ДВК в мессенджерах и социальных сетях пока не было. В Генеральной прокуратуре сообщили, что ответственность за эту работу возложена на Министерство информации и коммуникаций.Напомним, 13 марта в Казахстане признали экстремистской организацию Мухтара Аблязова - ДВК. Граждан предупредили об уголовной ответственности за распространение публикаций о деятельности движения.