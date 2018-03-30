В домах вылетели стекла: мощный взрыв в Казахстане испугал людей

В казахстанском городе Семей в десятках квартир вылетели стекла из-за взрывных работ на Иртыше.
"На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами", - рассказал очевидец местному изданию Tengrinews.
Взрывные работы проводились на реке с целью недопущения зажора. Подрыв льда на участках реки - мера, к которой власти города прибегли после сброса воды с Шульбинской ГЭС, из-за которого затопило остров Полковничий. Поток воды спустился вниз по течению, и сейчас она поднялась в районе Затонской части города из-за льда.
Несмотря на серьезность мероприятия, многие местные об этом даже не знали. Тем временем, в город завезли 3,6 тонны взрывчатки для работ на реке.
"В настоящее время там идут взрывные работы. Они продолжатся до тех пор, пока зажор не будет устранен и лед не выйдет за пределы города", - рассказали в Службе информации гражданской защиты Семея.
Как сообщал "Обозреватель", в ноябре в так называемом Киевском море, не далеко от дачного поселка Ровжи, сотрудники ГСЧС взорвали авиабомбы времен Второй мировой войны.
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