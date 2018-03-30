«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 30 Марта
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.02 KZT
  • €1 = 392.62 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В домах вылетели стекла: мощный взрыв в Казахстане испугал людей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:16
В домах вылетели стекла: мощный взрыв в Казахстане испугал людей
Кадр из видео
В казахстанском городе Семей в десятках квартир вылетели стекла из-за взрывных работ на Иртыше.

"На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами", - рассказал очевидец местному изданию Tengrinews.

Взрывные работы проводились на реке с целью недопущения зажора. Подрыв льда на участках реки - мера, к которой власти города прибегли после сброса воды с Шульбинской ГЭС, из-за которого затопило остров Полковничий. Поток воды спустился вниз по течению, и сейчас она поднялась в районе Затонской части города из-за льда.



Несмотря на серьезность мероприятия, многие местные об этом даже не знали. Тем временем, в город завезли 3,6 тонны взрывчатки для работ на реке.

"В настоящее время там идут взрывные работы. Они продолжатся до тех пор, пока зажор не будет устранен и лед не выйдет за пределы города", - рассказали в Службе информации гражданской защиты Семея.

Как сообщал "Обозреватель", в ноябре в так называемом Киевском море, не далеко от дачного поселка Ровжи, сотрудники ГСЧС взорвали авиабомбы времен Второй мировой войны.
Источник: obozrevatel.com
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика