Алматинка получила два куска мыла вместо смартфона в посылке

Алматинка получила два куска хозяйственного мыла вместо смартфона и наушников, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом она рассказала в видеозаписи, опубликованной в соцсетях.Девушка рассказала, что намеревалась заказать смартфон Samsung Galaxy S9 и наушники AirPods за 294 тысячи тенге."Я занимаюсь сотками (продажей сотовых телефонов - прим.автора). Знакомый позвонил в понедельник и поинтересовался ценами на сотовые телефоны. Я ему цены назвала. Он мне сказал, что его друг купил через сайт намного дешевле и попросил посмотреть, какое качество. Он скидывает ссылку. Я все посмотрела, цены намного дешевле, картинки замечательные," - рассказала Евгения корреспонденту Tengrinews.kz (фамилию девушка попросила не называть).Она отметила, что цены на данные товары были дешевыми."Цена очень дешевая, позвонила, спросила оригинал ли. Сказали, что могу отказаться, если что-то не устроит. Заказ только через Интернет. (...) 29 марта мне позвонил курьер, сказал, что едет, спросил с собой ли деньги. Я сказала, что деньги есть, но сначала буду смотреть," - продолжила девушка.По словам Евгении, курьер приехал через 10-15 минут."Мы вскрыли коробку, а там два брикета хозяйственного мыла. (...) Все, кто рядом стоял, свидетели, никакой не фейк. Мы там все в шоке были. Курьера нужно было отпустить либо с деньгами, либо он должен забрать коробку, а я коробку не хочу отдавать," - рассказала она.По ее словам, адрес компании, указанный на сайте, не соответствует адресу, указанному на коробке."Когда посылка пришла, то там было написано название ИП. На карте по адресу (указан - прим.)детский сад. (...) В полиции сказали, что рассматривать скорее всего не будут, потому что материальный ущерб не причинен, я же деньги не отдавала. Примут во внимание, но действовать не будут", - добавила девушка.