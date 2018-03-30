Алматинка получила два куска мыла вместо смартфона в посылке

Алматинка получила два куска хозяйственного мыла вместо смартфона и наушников, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом она рассказала в видеозаписи, опубликованной в соцсетях.
Девушка рассказала, что намеревалась заказать смартфон Samsung Galaxy S9 и наушники AirPods за 294 тысячи тенге.
"Я занимаюсь сотками (продажей сотовых телефонов - прим.автора). Знакомый позвонил в понедельник и поинтересовался ценами на сотовые телефоны. Я ему цены назвала. Он мне сказал, что его друг купил через сайт намного дешевле и попросил посмотреть, какое качество. Он скидывает ссылку. Я все посмотрела, цены намного дешевле, картинки замечательные," - рассказала Евгения корреспонденту Tengrinews.kz (фамилию девушка попросила не называть).
Она отметила, что цены на данные товары были дешевыми.
"Цена очень дешевая, позвонила, спросила оригинал ли. Сказали, что могу отказаться, если что-то не устроит. Заказ только через Интернет. (...) 29 марта мне позвонил курьер, сказал, что едет, спросил с собой ли деньги. Я сказала, что деньги есть, но сначала буду смотреть," - продолжила девушка.
По словам Евгении, курьер приехал через 10-15 минут.
"Мы вскрыли коробку, а там два брикета хозяйственного мыла. (...) Все, кто рядом стоял, свидетели, никакой не фейк. Мы там все в шоке были. Курьера нужно было отпустить либо с деньгами, либо он должен забрать коробку, а я коробку не хочу отдавать," - рассказала она.
По ее словам, адрес компании, указанный на сайте, не соответствует адресу, указанному на коробке.
"Когда посылка пришла, то там было написано название ИП. На карте по адресу (указан - прим.)детский сад. (...) В полиции сказали, что рассматривать скорее всего не будут, потому что материальный ущерб не причинен, я же деньги не отдавала. Примут во внимание, но действовать не будут", - добавила девушка.
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