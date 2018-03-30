Мужчина крушил проезжавшие авто в центре Алматы

Полиция Алматы задержала мужчину, который в центре города крушил проезжавшие автомобили. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в ведомстве.Как прокомментировали в полиции, мужчина был задержан экипажем по сигналу на номер 102. Инцидент произошел в районе улиц Желтоксан и Макатаева."Житель Ауэзовского района Алматы, 1974 года рождения. Был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Будут приняты меры по проверке его психического состояния", - сообщили в ДВД.На появившемся в Сети ролике видно, как мужчина, стоя на дороге, нападает на проезжающие автомобили, выбивает лобовое стекло одной из машин, которая покидает место инцидента. Мужчина продолжает нападать на другие автомобили. Один из пострадавших водителей останавливается и бьет полуголого дебошира, который, в свою очередь, падает в арык."Всему произошедшему будет дана правовая оценка. Все участники данного видео доставлены в УВД Алмалинского района для разбирательств", - сообщили в полиции.