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Массовое отравление мороженым в Шымкенте: Минздрав назвал причины

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Массовое отравление мороженым в Шымкенте: Минздрав назвал причины
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Мороженое, которым отравились в Шымкенте, производили в домашних условиях. Об этом сообщили в Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, передает Tengrinews.kz.

"Департамент по Южно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК начал проверку в связи с регистрацией массового отравления людей в Шымкенте. В ночь с 29 на 30 марта 2018 года в областную инфекционную больницу Шымкента обратился 61 человек с подозрением на отравление мороженым. В настоящее время 41 человек госпитализирован (среди них 20 детей), 20 пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие употребляли мягкое фруктовое мороженое, купленное в торговой точке, расположенной в Шымкенте по проспекту Республики и принадлежащей частному предпринимателю Ишмуратовой М.

"По предварительным данным, подготовка смеси для мороженого осуществлялась в домашних условиях, в связи с чем начата проверка условий изготовления и реализации мороженого. Следует учесть, что экстренные извещения из инфекционной больницы о случае группового заболевания в Департамент охраны общественного здоровья по Южно-Казахстанской области поступили утром 30 марта", - сообщили в пресс-службе.

"В нарушение закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" предприниматель Ишмуратова М. о начале своей деятельности государственный орган не уведомила. Всем больным оказывается медицинская помощь, проводятся противоэпидемические мероприятия", - отметили в ведомстве.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК.
Источник: Tengrinews.kz
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