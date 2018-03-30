Сколько составляет внешний долг Казахстана

По состоянию на 1 января 2018 года внешний долг Республики Казахстан составил 167,5 млрд долл. США, а отношение внешнего долга к ВВП - 105,9% (улучшившись за период на 2,9%), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.



«В структуре внешнего долга, по-прежнему, 62% занимает межфирменная задолженность, 26% - внешний долг «Других секторов» перед несвязанными кредиторами, 8% - государственный внешний долг (Правительство и Национальный Банк), 4% - внешние обязательства сектора «Банки» (БВУ и АО «Банк развития Казахстана»)», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что за 4-й квартал 2017 года внешний долг страны сократился на 1,4 млрд долл. США, в основном, за счет выплаты прямым инвесторам крупных добывающих компаний начисленных ранее дивидендов, а также погашения предприятиями внешних займов от сестринских компаний.



Как поясняется, в аналитических целях в структуре внешнего долга отдельно выделяется внешний долг организаций, контролируемых государством (банки и организации, в которых государственный сектор прямо или косвенно владеет более чем 50% участия в капитале).



Внешний долг организаций, контролируемых государством, составил 27,4 млрд долл. США. Увеличение за 4-й квартал 2017 года на 1,0 млрд долл. США произошло, в том числе, за счет дебютного выпуска АО «Банк Развития Казахстана» деноминированных в тенге еврооблигаций объемом 100 млрд тенге; начала финансирования банками Китая строительства сети автомобильных дорог на территории Казахстана и завода по производству полипропилена в Атырауской области.



Чистый внешний долг Республики Казахстан составил 45,7 млрд долл. США, увеличившись за 4 кв. 2017 года на 2,0 млрд долл. США.



При этом государственный сектор и «Банки» выступают чистыми кредиторами по отношению к остальному миру, а «Другие сектора» являются чистыми заемщиками.