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Нацбанк РК назвал максимальную сумму ипотечного займа по программе "7-20-25"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:37
Нацбанк РК назвал максимальную сумму ипотечного займа по программе "7-20-25"
.
Максимальная сумма ипотечного займа по программе "7-20-25" составит 25 миллионов тенге. Об этом на круглом столе по реализации пяти социальных инициатив Президента в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"25 миллионов тенге мы планируем для крупных городов – это Астана, Алматы, Атырау и так далее. Для других городов мы предполагаем сумму до 10 миллионов и 7 миллионов для регионов, если там есть первичное жилье", – сказал Смоляков.

Он также привел расчеты, какое жилье можно будет купить на максимальную сумму кредита.

"25 миллионов тенге составит кредит на квартиру до 70 квадратных метров. Это две-три комнаты с нагрузкой на заемщика в размере порядка 170 тысяч тенге", – отметил Смоляков.

Зампред Нацбанка также подчеркнул, что выдаваемые кредиты будут иметь невысокие риски для банков.

"Я бы хотел привести следующую статистику. Допустим, теньговые ипотечные кредиты, которые сейчас уже выданы, имеют уровень дефолта всего 7 процентов. Это вполне разумный уровень дефолтов, и ими можно управлять на уровне банков", – подчеркнул Смоляков.
Источник: kazpravda.kz
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