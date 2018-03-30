В Казахстане стартует внеплановая проверка более 1000 объектов

Генеральная прокуратура поручила внепланово организовать по всей стране проверки объектов торговли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В целях профилактики нарушений в сфере пожарной безопасности Генеральная прокуратура поручила органам противопожарной службы внепланово организовать по всей стране проверки объектов торговли. В течение двух месяцев планируется охватить 1 151 объект, относящийся к высокой степени риска с площадью строений 1,5 тысячи квадратных метров и более", - говорится в сообщении.



Отмечается, что право поручить уполномоченным госорганам провести внеплановую проверку при наличии угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека принадлежит только органам прокуратуры.



"Помимо объектов торговли, по требованию прокуратуры будут проверены частные учреждения, осуществляющие дошкольное воспитание и обучение, а также общеобразовательные учебные заведения", - отметили в ведомстве.



Как сообщили в Комитете по ЧС МВД РК, что внеплановые проверки начнутся во всех общественных местах со 2 апреля и будут длиться около трех месяцев. Об этом в ходе брифинга в Астане сообщил начальник отдела государственного пожарного контроля управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности КЧС МВД РК Рустем Искаков.



В первую очередь, по его словам, проверки будут проводиться в торговых домах и развлекательных центрах.



Ранее премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил извлечь уроки и проверить торговые центры после пожара в российском Кемерово, в котором погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.