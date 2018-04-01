Казахстанцам нужно зарегистрировать мобильные телефоны, иначе отключат связь

До конца текущего года жителям Казахстана необходимо будет зарегистрировать свои мобильные телефоны на собственный ИИН. В данный момент проводятся работы по внесению соответствующих поправок в действующие правила регистрации абонентских устройств. Об этом говорится в сюжете телеканала "Хабар-24". "Это делается для того, чтобы облегчить работу органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, поиск похищенных телефонов, поиск преступников и раскрытие преступлений. То есть если у вас фактически зарегистрирован ваш телефон, а завтра вы его потеряли или его украли у вас, вы пишете заявление и фактически правоохранительные органы по IMEI-коду смогут его найти", - пояснил заместитель председателя Комитета Министерства информации и коммуникаций Виталий Ярошенко. Регистрацию IMEI-кодов мобильных телефонов в Казахстане ввели еще в 2016 году для усиления борьбы с терроризмом и экстремизмом. Однако, как показала практика, сам по себе идентификатор устройства не позволяет определить владельца. Именно для этого мобильный телефон необходимо будет зарегистрировать. Оформить IMEI-код возможно будет в офисах операторов сотовой связи или в личном кабинете абонента. Таким образом, в общей базе данных номер мобильного телефона будет связан с ИИН и IMEI-кодом. По словам экспертов, сейчас разрабатываются удобные правила регистрации, для того чтобы не создавать ажиотаж. "Во главу угла как раз ставится сам абонент. Поэтому делается все для того, чтобы абонент сам практически никуда не ходил. Если все данные об абоненте у оператора сотовой связи корректные, то такому абоненту беспокоиться не о чем. То есть регистрация пройдет фактически автоматически. Если абонент захочет продать свое устройство, то перерегистрировать его на другого человека можно будет, так же не выходя из дома. Собранные сведения об абонентах будут храниться в единой базе данных государственной радиочастотной службы", - заявил Ярошенко. При этом, как сообщили в Министерстве информации и коммуникаций, в следующем году абонентам с незарегистрированным IMEI-кодом телефона услуги сотовой связи оказываться не будут. Ранее абоненты Beeline получили SMS о необходимости регистрации мобильного телефона. В сообщении оператора говорится, что необходимо отправить номер ИИН на 6914.