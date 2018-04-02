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Китай сделал ответный ход в торговой войне с США

Просмотров:49 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Китай сделал ответный ход в торговой войне с США
Фото: AP Photo
Таможенная комиссия по тарифам Госсовета Китая приняла решение приостановить действие пониженных тарифов на некоторые товары, импортируемые из США. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Поднебесной.

Ведомство поясняет, что со 2 апреля 2018 года Пекин «отказывается от таможенных уступок на семь видов и 128 наименований американских товаров. Фрукты и изготавливаемая из них пищевая продукция (в общей сложности 120 наименований), импортируемые из Соединенных Штатов, впредь будут облагаться пошлиной в 15 процентов. Тариф на свинину и продукцию из нее составит 25 процентов».

В Пекине заявили, что США нарушили соответствующие правила Всемирной торговой организации и нанесли данным шагом «серьезный ущерб интересам Китая».

Уточняется, что в отношении товаров из других стран таможенная политика Китая останется неизменной.

8 марта президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в отношении импортной продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25 и 10 процентов соответственно.

23 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что ведомство намерено ограничить импорт американских товаров в Россию в ответ на введение со стороны США пошлин на ввоз алюминия и стали. Кроме того, по его словам, российская сторона обратится во Всемирную торговую организацию, поскольку «впервые страна — член ВТО вводит такие пошлины без предварительного расследования, только в интересах национальной безопасности», и таким образом создает прецедент.

В Москве подсчитали, что из-за новых американских пошлин российская металлургическая отрасль может потерять порядка трех миллиардов долларов.
Источник: lenta.ru
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