Историк: Чиновникам поучиться бы у ханов

Казахские ханы могут стать примером для современных чиновников, считает казахстанский историк Ирина Ерофеева.



Ерофеева рассказала корреспонденту Sputnik Казахстан о ханских афоризмах, кодексе чести батыра и степной демократии.



Честь не умирает



- Есть ли в истории Казахстана белые пятна?



— Еще лет пятнадцать назад о степных ханах и султанах, за исключением пяти-шести человек, было толком ничего неизвестно.



Сейчас стало ясно, что с середины XV века и до начала XIX на территории современного Казахстана правили 72 хана. О некоторых известны только их имена. Впрочем, это не значит, что один человек обладал всей полнотой власти — работала система со-правления. У каждого из трех жузов — племенных союзов казахских родов — был свой хан.



Период правления ханов неслучайно называют в обиходе "степной демократией". Они чутко прислушивались к мнению народа, дискутировали с ним, чувствовали свою причастность к его жизни. Пожалуй, они могут послужить примером нынешним чиновникам в Казахстане.



- Расскажите о самых ярких политических фигурах казахского прошлого.



— Мне особенно интересны фигуры ханов Абулхаира и Абылая — не только потому, что они были храбрыми вояками-полководцами. Они привлекли меня оригинальным литературным стилем своих писем. Часть этих писем сохранились: от одного хана — 167 штук, от другого — 115.



Эти и многие другие послания правителей Казахстана вошли в двухтомник "Эпистолярное наследие казахской правящей элиты 1675-1821 годов". Над ним я трудилась двадцать лет, в него вошло 811 писем казахских ханов и султанов.



Абулхаир, как и Абылай, выражается в письмах четко и афористично, но при этом еще добавляет яркую эмоциональность. Любопытно, что сам хан писать не умел, он диктовал послания своему писарю-башкиру.



В будущем году я рассчитываю издать книгу о правителях степи и уделить целый раздел их афоризмам. Они могли бы стать жизненным кредо любого европейского правителя. Например, Абулхаир сказал: "Человек живет в свете и детьми память о себе оставляет, но сия память и скоту равна есть, а честь, приобретенная человеком, вовеки не умирает".



- Похоже, хан Абулхаир особенно привлекает ваше внимание. Почему?



— Эта фигура очень важна — он был первым ханом, который обратился к России с просьбой принять российское подданство в XVIII веке. Я посвятила хану свою самую крупную монографию "Хан Абулхаир. Полководец, правитель и политик".



В постсоветский период Абулхаир стал предметом ожесточенного идеологического спора. Я захотела в него вмешаться и представить этого человека с научной точки зрения, без "мифологических одежд".



Когда я опубликовала книгу об Абулхаире, некоторые российские историки скептически отозвались о ней: "Степной правитель не мог быть таким". Теперь, когда я опубликовала и его письма, и воспоминания о нем, стало понятно: я ничего не придумала.



Батырский ликбез



- Кто еще влиял на политику Казахского ханства?



— Конечно, батыры. Я глубоко исследовала историю этих степных рыцарей, как их назвал казахский просветитель XIX века Чокан Валиханов. Батыр был и профессиональным воином — его можно сравнить с современным спецназовцем, и в то же время — крупной политической фигурой.



амое первое и самое точное определение батырам дал отец российской истории Василий Татищев: "Батыр — это звание чести". Что интересно, Петра I казахи называли "батыром" — его облик и поведение соответствовал кодексу чести степного рыцарства.



Основная миссия батыра — защита народа и страны. Если он уклонялся от нее, то становился нерукопожатным в своей среде, и был достоин презрения. Батыр был обязан достойно поступать с пленными, не совершать над ними насилия. Детей из плененных вражеских семей было принято усыновлять.



- Как складывались отношения батыров и ханов?



— Батыры были зажиточными людьми, своего рода "олигархами степи". По своему статусу некоторые из них были равны младшим ханам. С одной стороны, батыры были опорой власти, с другой — оппозицией. С сильными батырами шутить было нельзя. Наконец, у батыра было право отстаивать свое мнение, несмотря ни на что. Послушного батыра, который "ложился" под хана, не уважали.