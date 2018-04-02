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Робот Кенес начал работать в едином контакт-центре в Казахстане

Просмотров:184 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Робот Кенес начал работать в едином контакт-центре в Казахстане
Фото: egov.kz
Искусственный интеллект стали использовать для улучшения работы единого контакт-центра в Казахстане. Теперь на вопросы граждан, обратившихся на портал Egov или по номеру 1414, отвечает робот Кенес, передает Today.kz со ссылкой на АО "Национальные информационные технологии".

Робота пока испытывают в тестовом режиме. С его помощью надеются оптимизировать работу, сократить время ожидания ответа на вопрос и снизить нагрузку на операторов.

"При обращении в Единый контакт-центр по номеру 1414 робот Кенес приветствует граждан и консультирует по десяти самым популярным государственным услугам. Кенес разработан так, что может распознавать речь на казахском и русском языках, а также и смешанную казахско-русскую речь", - сообщили в АО "НИТ".

Кенес отвечает на вопросы об уплате налога на имущество физических лиц, выдаче справки о наличии либо отсутствии судимости, справки о пенсионных отчислениях. Он может рассказать, как получить справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество, ОСМС (медстраховании), поиске лицензий и разрешительных документов, получении ЭЦП.

Также робот поможет проверить либо поставить на очередь в детский сад, сообщить о режиме работы ЦОНа, проверить наличие штрафов ПДД.

"Виртуальный робот Кенес - анимированный персонаж. На вопрос "расскажи о себе" он отвечает, что он "умный и дружелюбный", и консультирует граждан по темам "Семья", "Образование", "Недвижимость", "Регистрация и развитие бизнеса", а также отвечает на запросы по темам: "О портале", "Восстановление пароля", "Адресная справка", - уточнили в компании.

За время тестирования Кенес значительно снизил нагрузку на операторов контакт-центра.

"В 2017 году 113 операторов Единого контакт-центра 1414 обработали более 4,3 миллиона обращений от пользователей портала eGov.kz. Ежедневно операторы принимают от 14 до 16 тысяч звонков со всей страны. После запуска Кенеса за два месяца (февраль – март) число обращений и звонков сократилось на 15 процентов", - сообщил председатель правления АО "НИТ" Асет Турысов.

Планируется, что в будущем Кенес будет консультировать граждан по всем востребованным услугам.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Русская 7 (Посетители) Сегодня, 11:53
Если робот, так же как наши местные, будет чаи гонять через каждые полчаса, то представляю какая будет к нему очередь. Ругани будет!!! Хотя же железке всё нипочём.
 
 

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