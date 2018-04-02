В офисе редакции Forbes.kz ведется обыск

Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов разместил в своем аккаунте в Facebook пост с текстом "У нас идет обыск".
Полиция проводит обыск в офисе казахстанского издания Forbes, передает Today.kz.
Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов разместил в своем аккаунте в Facebook пост
с текстом "У нас идет обыск". Кто именно и по каким основанием проводит данные действия, в его посте не обозначено.
Друзья пользователя "Аскар Аукенов" в комментариях под его постом сразу же стали спрашивать и интересоваться, что конкретно происходит, но ответов пока нет.
Ситуацию более или менее прояснила главред сайта Forbes.kz Анастасия Новикова. Она сообщила, что в данное время офис действительно обыскивают. По ее словам, этим занимаются сотрудники Депаратмента внутренних дел Алматы.
Бывший главный редактор издания Вадим Борейко сообщил в Facebook, что в данное время ведутся обыски и в редакции портала Ratel.kz.