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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В офисе редакции Forbes.kz ведется обыск

Просмотров:275 Опубликовано: Сегодня, 12:33
В офисе редакции Forbes.kz ведется обыск
Фото: today.kz
Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов разместил в своем аккаунте в Facebook пост с текстом "У нас идет обыск".

Полиция проводит обыск в офисе казахстанского издания Forbes, передает Today.kz.

Главный редактор журнала Forbes Kazakhstan Аскар Аукенов разместил в своем аккаунте в Facebook пост с текстом "У нас идет обыск". Кто именно и по каким основанием проводит данные действия, в его посте не обозначено.
Друзья пользователя "Аскар Аукенов" в комментариях под его постом сразу же стали спрашивать и интересоваться, что конкретно происходит, но ответов пока нет.

Ситуацию более или менее прояснила главред сайта Forbes.kz Анастасия Новикова. Она сообщила, что в данное время офис действительно обыскивают. По ее словам, этим занимаются сотрудники Депаратмента внутренних дел Алматы.

Бывший главный редактор издания Вадим Борейко сообщил в Facebook, что в данное время ведутся обыски и в редакции портала Ratel.kz.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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manwyk (Посетители) Сегодня, 14:53
Да эти западные журналисты напишут все,что им свои политики закажут.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 14:42
Чувствую что служивых в данном случае используют как инструмент воздействия.
 
 

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