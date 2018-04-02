Число отравившихся мороженым в Шымкенте возросло до 188

Число отравившихся мороженым в Шымкенте достигло 188 человек, передает Today.kz со ссылкой на Otyrar. По словам главного врача инфекционной больницы Шымкента Галымжана Айнабекова, сразу после отравления за помощью к врачам обратились не все граждане. В связи с этим многие пациенты поступили в тяжелом состоянии.



Напомним, в Шымкенте произошло массовое отравление мороженым. Лакомство было куплено в одном из киосков рядом с городским парком.



Ранее говорилось о 39 пострадавших, из них 11 детей до 14 лет и семь подростков (15-18 лет). Трое пациентов находились в реанимации, в том числе одна беременная женщина и двое подростков. Больные жаловались на многократную рвоту и жидкий стул после употребления мороженого в одной из торговых точек города.



Позже число достигло 79. 31 марта-1 апреля в больницу с подобным диагнозом поступили еще 72 человека.