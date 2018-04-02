Абаев прокомментировал обыски в редакциях СМИ Казахстана

Сообщения об обысках в редакциях казахстанских СМИ и задержании журналистов прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.kz.
Глава ведомства сообщил, что узнал о происходящих в Алматы обысках в редакциях журнала Forbes и портала Ratel, из новостей.
"Да, мне известно об этом из новостей. Сейчас министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов. Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать", — сказал Даурен Абаев.
Напомним, первым об обыске в редакции журнала "Forbes Казахстан" сообщил его редактор Аскар Аукенов. Позже стало известно, что сотрудники ДВД пришли и в офис, который занимают журналисты портала Ratel.kz.
На данный момент известно о задержании заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова, главного редактора портала Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Из офиса Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.