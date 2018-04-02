Абаев прокомментировал обыски в редакциях СМИ Казахстана

Сообщения об обысках в редакциях казахстанских СМИ и задержании журналистов прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.kz.



Глава ведомства сообщил, что узнал о происходящих в Алматы обысках в редакциях журнала Forbes и портала Ratel, из новостей.



"Да, мне известно об этом из новостей. Сейчас министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов. Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать", — сказал Даурен Абаев.



Напомним, первым об обыске в редакции журнала "Forbes Казахстан" сообщил его редактор Аскар Аукенов. Позже стало известно, что сотрудники ДВД пришли и в офис, который занимают журналисты портала Ratel.kz.



Подробности происходящего описал издатель Forbes Арманжан Байтасов.



На данный момент известно о задержании заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова, главного редактора портала Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Из офиса Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.