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Абаев прокомментировал обыски в редакциях СМИ Казахстана

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 14:51
Абаев прокомментировал обыски в редакциях СМИ Казахстана
Фото: ©Алибек Махметов
Сообщения об обысках в редакциях казахстанских СМИ и задержании журналистов прокомментировал министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает Today.kz со ссылкой на Sputnik.kz.

Глава ведомства сообщил, что узнал о происходящих в Алматы обысках в редакциях журнала Forbes и портала Ratel, из новостей.

"Да, мне известно об этом из новостей. Сейчас министерство пытается узнать дополнительную информацию от правоохранительных органов. Как только у нас будет необходимая информация, мы вам сообщим, и, соответственно, попросим наших коллег из правоохранительных органов вам также прокомментировать", — сказал Даурен Абаев.

Напомним, первым об обыске в редакции журнала "Forbes Казахстан" сообщил его редактор Аскар Аукенов. Позже стало известно, что сотрудники ДВД пришли и в офис, который занимают журналисты портала Ratel.kz.

Подробности происходящего описал издатель Forbes Арманжан Байтасов.

На данный момент известно о задержании заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова, главного редактора портала Марата Асипова, его заместителя Сапы Мекебаева и обозревателя Анны Калашниковой. Из офиса Ratel.kz изъяты документы и компьютеры.
Источник: today.kz
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