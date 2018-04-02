Бой Головкин - "Канело" 5 мая уже не состоится, он мертв - президент WBC

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил о том, что второй бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), который запланирован на 5 мая, уже не состоится, он мертв, сообщает vRINGe.com.



"Мое мнение: бой (Головкин-Канело) уже не состоится, он мертв. Слушания (по делу Альвареса) в Неваде перенесли на 18 апреля. Просто не представляю, как поединок все еще может состояться 5 мая", - цитирует Сулеймана ESPN Deportes.



Напомним, 24 марта Атлетическая комиссия штата Невада временно отстранила Альвареса от боев из-за двух положительных допинг-проб (от 17 и 20 февраля) на запрещенный препарат кленбутерол. Окончательный вердикт по делу мексиканца должны были принять 10 апреля, но теперь он будет оглашен 18 апреля.



Промоутер Головкина Том Леффлер заявил, что казахстанский боксер настроен выйти на ринг 5 мая, независимо от окончательного решения комиссии по делу Альвареса. Их реванш запланирован на том же месте, где в сентябре прошлого года боксеры не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью, - на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.



28 марта эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль выразил мнение, что намеченный на 5 мая второй бой между Головкиным и Альваресом не состоится в запланированный срок.



А 29 марта стало известно, что организаторы второго боя прекратили рекламную кампанию. Также рекламную кампанию прекратил и телеканал HBO, а в MGM Resorts объявили о готовности вернуть деньги за билеты на поединок.