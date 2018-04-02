А на что живете? – Даригу Назарбаеву удивил размер зарплаты на ТЭЦ в Астане

Сенатор Дарига Назарбаева посетила ТЭЦ-2 в Астане. В беседе с сотрудниками предприятия она спросила о размере их зарплаты и тратах на жилье, передает корреспондент Today.kz.



Речь о доходах сотрудников ТЭЦ зашла после обсуждения темы недвижимости.



Один из работников станции попросил парламентария обратить внимание на проблемы сотрудников с жильем –многие, по его словам, арендуют недвижимость, хотя раньше на предприятии были свои квартиры, общежития и детсады.

Назарбаева обратилась к залу с вопросами о том, у кого имеется собственное жилье, какая часть аудитории арендует квартиры и какая выплачивает ипотечный кредит.



Владельцев недвижимости среди тех, кто поднимал руки, было немного. Тогда сенатор спросила, сколько средств уходит на аренду жилья.



Одна из женщин заявила, что "на руки" она получает 100 тысяч тенге, из которых 75 тысяч платит за аренду квартиры, а вместе расходами на коммунальные услуги сумма доходит до 90 тысяч.



"А на что живете?" – удивилась Назарбаева.



Работница заявила, что ее муж зарабатывает примерно столько же, сколько и она, но на предприятии частного бизнеса.

После диалога депутат рассказала, почему сейчас предприятия не строят свои общежития, детсады и дома.



"Как вы знаете, в последние годы политика государства направлена на то, чтобы все предприятия потихоньку избавлялись от так называемых непрофильных активов. То, что вы называете жилье, общежитие - это непрофильные активы организации. Почему это было сделано? Потому что, к сожалению, были большие злоупотребления", – пояснила Дарига Назарбаева.



По словам парламентария, государство "прикрыло эту лавочку". Однако похожий проект все еще можно реализовать по системе ГЧП.



"Если руководство предприятия договорится с частной строительной компанией, то эта компания найдет средства в банке под гарантию предприятия. Как будет расплачиваться предприятие? За счет сотрудников, которые часть своих доходов будут отдавать на погашение кредита. Это получается та же ипотека, только через предприятие", – сказала сенатор.



Назарбаева пояснила, что в таком случае для каждого сотрудника будут производиться индивидуальные расчеты.