Швеция внесла экологический налог в стоимость авиабилета

В Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов. Об этом сообщает местное издание Dagens Nyheter, передает Deutsche Welle.



Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы, отправляющиеся из всех аэропортов Швеции. Целью налога является минимизация выбросов углерода, что позволит снизить влияния воздушных перевозок на климат, рассказала министр климата Швеции, представитель Партии "Зеленых" Изабелла Изабелла Ловин.



Сумма налога составит от 60 до 400 крон (от €5,8 до €38,8) в зависимости от места назначения. Налог не будет взыматься только с детей до двух лет, экипажей самолетов и пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолет, а иногда - и транзитных самолетов.



Примечательно, что дополнительные деньги, полученные за счет введения нового налога, будут направлены на различные социальные инициативы. Согласно опросу, опубликованному 25 марта Dagens Nyheter, 53 процента шведов высказались в пользу нового налога.



Однако оппозиционная партия «Центр» резко раскритиковала введение этого сбора, призывая обязать авиакомпании использовать биотопливо. В то же время авиаперевозчики, также негативно воспринявшие появление нового налога с авиабилетов, предлагали поощрять использование новых более экономичных самолетов, в то время как налог может привести к перераспределению авиационного трафика в регионе, не уменьшив число выбросов парниковых газов в атмосферу.



Сейчас в Европе похожий налог на вылетающих пассажиров взымают также Германия и Великобритания.