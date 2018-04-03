Озвучены права Геннадия Головкина в расследовании допинга Сауля Альвареса

Озвучены права Геннадия Головкина в расследовании допинга Сауля "Канело" Альвареса, сообщает Today.kz со ссылкой на Sports.kz.
Как пишет издание, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о правах, какими обладают стороны в допинговом скандале мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (49-1-2, 34 КО).
"Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) имеет право подвергнуть сомнению допинговую ситуацию своего соперника, а также требовать расследования и результатов допинг-тестов", - говорится в публикации.
В статье указывается, что сам подозреваемый вправе полностью пройти надлежащий процесс, предоставить информацию и защитить свою позицию.
"WBC уполномочен проводить расследование по протоколу программы "Чистый бокс" и озвучивать свою позицию, потому как на кону в рематче, в том числе, и пояс этой организации. Атлетическая комиссия штата Невада имеет все права на проведение расследований и принятие любых решений в пределах своей юрисдикции", - отмечается в материале.
Слушание по делу "Канело" состоится 18 апреля. Если он будет оправдан, рематч состоится в утвержденную ранее дату — 5 мая.
Напомним, 6 марта стало известно, что допинг-проба, взятая у Сауля Альвареса в рамках добровольного тестирования в преддверии повторного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, дала положительный результат на кленбутерол.
Во взятых позже у "Канело" допинг-пробах запрещенных препаратов обнаружено не было.
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