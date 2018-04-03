Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане

В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале "электронного правительства", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".
"Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в Налоговом кодексе Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее при прописке на портале "электронного правительства" нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10 процентов от МРП, а потом посетить фронт-офис госкорпорации "Правительство для граждан", где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.
"С марта этого года процедура регистрации по месту жительства на портале значительно упрощена. Теперь после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронной цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными", - сообщили в пресс-службе.
Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.
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