«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 03 Апреля
+12...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 319.24 KZT
  • €1 = 393.59 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 09:55
Онлайн-регистрацию по месту жительства упростили в Казахстане
Фото: facebook.com/Murat Zhumanbai
В Казахстане изменилась процедура онлайн-регистрации по месту жительства на портале "электронного правительства", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации "Правительство для граждан".

"Теперь, чтобы получить прописку, гражданам потребуется чуть больше 20 минут. Кроме того, благодаря изменениям в Налоговом кодексе Республики Казахстан с января этого года больше не нужно оплачивать госпошлину за регистрацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее при прописке на портале "электронного правительства" нужно было оплатить государственную пошлину в размере 10 процентов от МРП, а потом посетить фронт-офис госкорпорации "Правительство для граждан", где сотрудник миграционной службы проводил запись данных о регистрации на чип удостоверения личности.

"С марта этого года процедура регистрации по месту жительства на портале значительно упрощена. Теперь после авторизации на egov.kz собственника недвижимости и гражданина, желающего прописаться, последний подает заявку, которую собственник подтверждает с помощью своей электронной цифровой подписи. Обработка поданной заявки занимает около 10 минут, после которых можно заказать адресную справку уже с новыми регистрационными данными", - сообщили в пресс-службе.

Услуга полностью автоматизирована и доступна онлайн во всех регионах Казахстана при наличии ЭЦП.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика