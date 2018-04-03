Изъятие техники у семьи покойного Геннадия Бендицкого объяснил глава МВД

Глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов прокомментировал обыски редакциях Forbes и Ratel.kz и изъятие техники в домах журналистов, в том числе у семьи покойного Геннадия Бендицкого, передает Today.kz.



"30 марта в ДВД города Астаны поступило заявления господина Какимжанова о принятии мер за распространение заведомо ложных и порочащих его сведений на сайте Ratel.kz, а также в "Forbes Казахстан". Данное заявление было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований, по нему начато расследование в соответствии с частью 3 статьи 274 УК РК. Этим событиям предшествовали долгие судебные разбирательства в 2017 году. Все сведения, на которые указывает заявитель, Медеуским районным судом Алматы признаны как несоответствующие действительности и порочащие его честь и достоинство. В связи с этим начато расследование, получена санкция в суде на проведение обысков, как личных, так и по месту работы, жительства. И поэтому сейчас следственные органы проводят все эти мероприятия. По результатам мы вам всю информацию доложим. Пока все, что могу сказать по уголовному делу", - сказал министр.

Он также ответил на вопрос о том, почему обыски прошли в квартире умершего Геннадия Бендицкого.



"Мы изымали все технические средства, которыми ранее пользовались при распространении этих сведений. Санкции получены на все действия", - пояснил Касымов.



Свою позицию о произошедшем в редакциях СМИ в Алматы озвучил и министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.



"Вы же понимаете, что мы не можем вмешиваться в следственные мероприятия. Но со своей стороны будем настоятельно рекомендовать нашим коллегам, чтобы все эти процессы были максимально прозрачными и доступными для представителей СМИ", - сказал он.



На счет изъятой техники Абаев сообщил, что следствие выяснит "детские это были гаджеты или нет".

Министр сказал, что не считает произошедшее гонением на журналистов.



"Я бы не сказал, что это приобретает какую-то тенденцию. Наверное количество дел, которые направлены против коррупции, растет. Количество дел в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее", - отметил Даурен Абаев.



Напомним, 2 апреля в редакциях Ratel.kz и "Forbes Казахстан" прошли обыски. В ДВД Алматы уточнили, что в отношении сотрудников этих СМИ поступило заявление по факту распространения заведомо ложной информации.



Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев сообщил, что узнал о произошедшем из новостей пообещал позже предоставить больше информации. Председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК Дарига Назарбаева заверила, что "будет разбираться в ситуации".



Вечером 2 апреля в ДВД Алматы сообщили, что никого из журналистов не задерживали. Сотрудники редакций были вызваны в полицию на допросы.