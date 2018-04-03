Светофор питания: казахстанцы смогут определять полезность продукта по цвету

В Евразийском экономическом союзе планируется ввести маркировку пищевой продукции по принципу "светофор". Это необходимо для определения соответствия принципам правильного питания. Об этом сообщается в ответе премьер-министра Казахстана на депутатский запрос по поводу использования в пищевой промышленности пальмового масла, передает корреспондент Today.kz.



"В настоящее время государствами-членами ЕАЭС обсуждается вопрос о дополнительной маркировке пищевой продукции по принципу "светофор". Цвета указывают, насколько компоненты, входящие в состав продукта, соответствуют принципам здорового питания и помогут потребителям сделать правильный выбор, принимая во внимание уровень содержания вредных для здоровья веществ – растительные жиры, в том числе пальмовое масло, углеводы", – говорится в ответе главы Кабмина.



Также сообщается, что сейчас государства-члены Евразийского экономического союза рассматривают вопрос по снижению верхнего предела перекисного числа для пальмового масла, то есть гигиенического показателя качества пищевого жира. Это позволит, как отмечается в ответе, идентифицировать его в качестве пищевого ингредиента, прошедшего обязательную стадию дополнительной очистки после транспортировки наливом, и отнести к объектам регулирования техрегламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".



В целом, по предоставленным данным, за 2016-2017 годы лаборатории провели более восьми тысяч исследований пищевой продукции, в том числе на содержание растительных жиров пальмового масла из 45 стран мира, в том числе и в продукции отечественных производителей.



"По результатам проведенных исследований пальмовое масло обнаружено в 81 проценте случаев в продукции импортного производства, по которым были приняты меры ограничительного характера по запрету ввоза, реализации и уничтожению несоответствующей продукции", - подчеркивается в сообщении премьер-министра.



Отмечается, что с середины 2017 года введено обязательное нанесение на упаковки информации о наличие растительных жиров – контрастно и крупным шрифтом.