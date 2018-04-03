Расчетный курс доллара сохранен на уровне 340 тенге

В уточненном прогнозе социально-экономического развития Казахстана на 2018−2020 годы расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.



Как уточнил глава ведомства, основным фактором утончения прогноза послужило увеличение цены на нефть. «Основные факторы уточнения прогноза: номинальный ВВП в 2017 году оценивается на уровне 52,4 трлн тенге. Реальный рост составил 4%. Рост экономики в январе-феврале 2018 года также составил 4%. Прогноз цены на нефть в 2018 году увеличен с 45 долларов США до 55 долларов США за баррель. Индекс цен на металлы повышен на 0,4%. Расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге», — пояснил Тимур Сулейменов.



Ранее министр финансов пояснял, что такой курс тенге к доллару закладывается исключительно в расчетных целях. «Как вы знаете, Национальный банк не регулирует движение курса тенге, он находится полностью в свободном обращении, соответственно, прогнозировать его достаточно сложно. Поэтому мы рассчитываем только расчетный прогнозный курс тенге, это ни в коем случае не является индикатором того, что будет происходить на валютных рынках», — подчеркнул глава ведомства.