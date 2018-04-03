"Медиа Альянс" о ситуации с Ratel и Forbes: это тревожный сигнал

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Общественная организация журналистов и издателей "Казахстанский Медиа Альянс" прокомментировала ситуацию вокруг сайта Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan.



"На наш взгляд, внезапные обыски в редакциях, квартирах сотрудников, задержание руководителей и журналистов этих влиятельных изданий (позднее ДВД города Алматы попыталось объяснить это необходимостью доставить на допрос) является весьма тревожным сигналом всему медиа-сообществу, и еще больше нагнетает обстановку вокруг независимых СМИ, их взаимоотношений с государством и обществом", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.



В "Медиа Альянсе" усомнились в "адекватности и корректности действий сотрудников правоохранительных органов".



"Прежде всего – с этической точки зрения: по информации ряда республиканских СМИ, обыск проводился в том числе по месту жительства семьи известного, ныне покойного, журналиста Геннадия Бендицкого — одного из основателей Ratel.кz", — отмечается в заявлении.



Организацию смутили "избирательность и несоразмерность реакции" на заявление частного лица по гражданскому делу многомесячной давности, судебное решение по которому "давно принято и исполнено".



Альянс призвал государственные органы и правоохранительные структуры дать "исчерпывающие разъяснения по поводу данной ситуации и предоставить четкое обоснование тех действий, которые были предприняты в отношении независимых казахстанских СМИ и их руководителей".



"Наше общественное объединение будет внимательно следить за развитием ситуации, добиваться полного, беспристрастного, объективного расследования конфликта. И последовательно информировать о нем казахстанское и международное медиа-сообщество – исходя из того, что во всем мире любые репрессивные действия против прессы, с чьей бы стороны они не исходили, всегда вызывают острую реакцию общества и негативно отражаются на имидже государства", — заключается в сообщении.



В первой половине дня, 2 апреля, стало известно о том, что в редакциях портала Ratel.kz и журнала Forbes Kazakhstan сотрудниками полиции проводятся обыски. По информации журналиста Вадима Борейко, в редакции Ratel.kz были изъяты документы и компьютеры. Сообщалось, что главный редактор портала Марат Асипов, его заместитель Сапа Мекебаев и обозреватель Анна Калашникова были задержаны, в редакции Forbes Kazakhstan задержан заместитель главного редактора Александр Воротилов.



Позже в полиции Алматы сообщили, что представители указанных изданий в процессуальном порядке не задерживались, а были доставлены в органы внутренних дел для проведения допросов.



Ранее журналист аналитического портала Ratel.kz Вадим Борейко не исключил, что обыск в двух редакциях связан с именем казахстанского бизнесмена Зейнуллы Какимжанова. В то же время Какимжанов опубликовал пост на свой странице Facebook, в котором говорит о том, что некоторые СМИ развернули против него и его семьи кампанию "черного пиара".