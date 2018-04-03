Убийство в военкомате Талдыкоргана: арестован подполковник

Подполковник арестован по подозрению в убийстве начальника департамента по делам обороны Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры Казахстана, передает Tengrinews.kz.В ведомстве сообщили, что инцидент произошел около 8 утра 31 марта 2018 года."В служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов Б. Б., который от полученных ранений скончался на месте. По подозрению в совершении преступления задержан его заместитель подполковник Оспанов А. С. Судом санкционирован его арест", - сообщили в ведомстве.Данное преступление квалифицировано по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан ("Убийство") и принято в производство специального прокурора Главной военной прокуратуры. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.