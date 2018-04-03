Убийство в военкомате Талдыкоргана: арестован подполковник

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Город трещит по швам? 31.03.18г. в г.Талдыкорган по адресу ул.Тауелсиздик, д31/33 в здании областного военкомата заместитель начальника по призыву Оспанов Аскар Советхановича, 1971 г.р. со своего гладкоствольного оружия застрелил начальника обороны Беристенова Бердибека Бекжасаровича. В настоящее время, Оспанов А.С. отказывается выходит из здания, ведутся переговоры о добровольной сдачи правоохранительным органам. Территория оцеплена. На месте проишествия находятся начальник ДВД, заместитель прокурора области.
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